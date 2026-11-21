وطن للأنباء: قال جيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي- إن الرئيس دونالد ترمب هو صاحب القرار في مسألة الحرب على إيران، وإن مهمته تقتصر على دعم الرئيس، متجنبا بذلك الاستجابة لدعوات ترمب إياه إلى أن يصف الضربات على إيران بأنها كانت ضرورية، وأن يؤكد أنه سيقدم على تنفيذها مجددا.

وقال فانس -في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إلى جانب ترمب- إن قرار مهاجمة إيران في فبراير/شباط كان قرار الرئيس "ومهمتي هي دعم رئيس الولايات المتحدة".

لكنه استدرك، مبيّنا أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدف أساسي وضروري لأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وفق تعبيره.

قطيعة مع ترمب

وفي تحليل صريح لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، ألقى فانس باللوم على الحرب في الخسائر التاريخية التي مُني بها الجمهوريون، داعيا الولايات المتحدة إلى الانسحاب من الصراع.

واعتبر كثيرون تصريحه -الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي- قطيعة مع ترمب، في الوقت الذي يفكر فيه نائب الرئيس في الترشح للرئاسة عام 2028.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت -الأربعاء الماضي- بأن ترمب يشعر بالاستياء من تصريحات نائبه التي ربط فيها خسارة انتخابات التجديد النصفي بالحرب على إيران.

وأشارت إلى أن ترمب بدأ ينظر بقدر أكبر من التحفظ إلى إمكانية دعم فانس مرشحا للرئاسة في انتخابات عام 2028.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية -في تقرير استندت فيه إلى مصادر مطلعة مباشرة على القضية- أن الخلاف بين ترمب وفانس بشأن إيران بات محورا للتوتر بين الجانبين.

وبحسب التقرير، فقد شعر ترمب بالاستياء من تصريحات فانس التي عزا فيها النتائج السيئة -التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس- إلى الحرب على إيران، ونقل هذا الاستياء إلى مقربين منه.

واشتكى ترمب من نائبه أمام بعض مستشاريه، قائلا إن فانس كان ينبغي أن يؤكد بوضوح أن الرئيس اتخذ القرار الصائب بشأن الدخول في الحرب مع إيران.

وعقب خسارة الحزب الجمهوري الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طرح فانس 4 إجراءات لاستعادة الناخبين الذين ابتعدوا عن الحزب الجمهوري، تتمثل في: إنهاء الحرب مع إيران، والتركيز على غلاء المعيشة والتضخم، وتبني سياسة "أمريكا أولا"، وإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: الجزيرة