وطن للأنباء: قتلت هيا غسان قاسم (32 عاما)، وأصيب طفلاها (7 سنوات وعامين) بجروح وصفت بالطفيفة جراء تفجير سيارة في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي بالداخل، الليلة. فيما يتم التحقيق في احتمال زرع عبوة ناسفة في السيارة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للضحية والطفلين، إذ كانت الأم فاقدة للوعي ووصفت حالتها بالخطيرة، بينما طفلاها أصيبا بجروح وصفت بالطفيفة.

189 قتيلا وقتيلة منذ مطلع العام

ومع مقتل المرأة في الطيرة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل إلى 189 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري وحتّى اليوم في حصيلة تأتي في ظل استمرار تصاعد الجرائم في البلدات العربية، التي تحصد مزيدا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمّل قيادات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين، وتضع حدًا لحالة الجريمة والعنف المستشرية في البلدات العربية.