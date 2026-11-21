وطن للأنباء: أُصيب 7 مواطنين، صباح اليوم السبت، برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال في مخيمات النازحين ببلدة جباليا شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيدة وطفلا أُصيبا برصاص الاحتلال، إثر إطلاق نار مكثف من الدبابات باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

كما أُصيب 3 مواطنين بجروح، إحداها وُصفت بالخطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة جنوبي مواصي خان يونس.