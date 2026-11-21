نسخة الرئيس الأمريكي الأسبق توماس جيفرسون التاريخية أو مصحف جامعة ميشيغان ضمن الخيارات.. وخطوة تعكس التنوع الديني في الحياة السياسية الأمريكية

وطن للأنباء: يعتزم السيناتور الأمريكي المنتخب عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد (عبدول السيد)، أداء اليمين الدستورية على نسخة من القرآن الكريم، قد تكون تلك التي اقتناها الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون عام 1765، ليصبح أول مسلم يشغل عضوية مجلس الشيوخ في تاريخ الولايات المتحدة، وفق ما نقلته مجلة "نيوزويك".

وقال السيد، الذي فاز على منافسه الجمهوري مايك روجرز في انتخابات التجديد النصفي، للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، إنه يرجح استخدام نسخة جيفرسون من القرآن الكريم خلال مراسم أداء اليمين العام المقبل، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن النسخة التي سيختارها.

وأضاف "من المرجح أن أؤدي اليمين على نسخة من القرآن الكريم. لكننا لم نحدد بعد أي نسخة. أعني أن جيفرسون كانت لديه نسخة من القرآن، وعندما أدى كيث إليسون اليمين الدستورية عضوا في الكونغرس عام 2007، استخدم تلك النسخة".

وأشار السيد إلى وجود نسخة قديمة من القرآن الكريم تحتفظ بها جامعة ميشيغان، قد تكون خيارا آخر لأداء اليمين.

وقال "إنها نسخة قديمة جدا، وربما تكون هي الاختيار. لذا لا أعرف بعد، لكنني سأؤدي اليمين على القرآن الكريم".

وكان جيفرسون قد اقتنى نسخته من القرآن الكريم عام 1765، أثناء دراسته القانون، واستخدمها لاحقا كيث إليسون، أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس النواب الأمريكي، خلال مراسم أدائه اليمين.

دلالات دينية وسياسية

وفي تصريح لمجلة "نيوزويك"، قال مدير برنامج الدراسات الإسلامية بجامعة ميشيغان، محمد حسن خليل، إن أداء عبدول السيد اليمين على القرآن الكريم سيمثل تأكيدا لحرية الدين التي يكفلها الدستور الأمريكي.

واعتبر خليل أن الهوية الدينية أصبحت أقل تأثيرا بوصفها عائقا أمام المشاركة في الحياة السياسية الأمريكية.

وأضاف أن الناخبين الذين دعموا السيد أبدوا اهتماما ببرنامجه السياسي أكثر من هويته الدينية، ولا سيما تعهداته بالحد من تأثير المال في السياسة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للجميع عبر برنامج "ميديكير".

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية يوسف شهود إن انتخاب السيد يحمل دلالات متباينة، إذ يمثل إنجازا يستحق الاحتفاء، لكنه يسلط الضوء أيضا على العقبات التي لا يزال المسلمون الأمريكيون يواجهونها للوصول إلى المناصب السياسية العليا.

وأضاف أنه "في مناخ تسوده خطابات وسياسات معادية للمسلمين، تمكن مسلم رغم ذلك من الوصول إلى أحد أرفع المناصب في البلاد. لكن تسجيل هذه السابقة التاريخية في عام 2027 يكشف أيضا عن طول الفترة التي ظل فيها هذا الباب مغلقا".

وأكد شهود أن العقبات التي تجاوزها السيد لا تزال تواجه مسلمين أمريكيين في قطاعات مختلفة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لتجاوزها.

وأشار إلى أن الدين لم يعد يشكل عائقا كبيرا في السياسة الأمريكية، موضحا أن عدد المسلمين الذين كانوا يترشحون للمناصب السياسية العليا ظل محدودا لسنوات، كما واجه المرشحون صعوبات في حشد التأييد خارج مجتمعاتهم.

من جهتها، قالت أستاذة الأديان المقارنة والدراسات الهندية بجامعة هارفارد، ديانا إيك، لمجلة "نيوزويك"، إن هناك توجها يتيح للمسؤولين المنتخبين اختيار النصوص المقدسة التي يعتزون بها خلال مراسم أداء اليمين، إذا رغبوا في ذلك.

ووفق نيوزويك، فإنه مع تزايد التنوع الديني داخل الكونغرس الأمريكي، بات عدد متزايد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يختارون أداء اليمين الدستورية على نصوص مختلفة بدلا من "الكتاب المقدس".

وأضافت المجلة أنه لا يوجد أي شرط قانوني يُلزم المسؤولين بأداء اليمين على نص ديني، رغم أن معظمهم اختاروا تاريخيا أداءها على "الكتاب المقدس".

ومن المنتظر أن يمثل أداء عبدول السيد اليمين على نسخة من القرآن الكريم سابقة تاريخية على مستوى مجلس الشيوخ الأمريكي، بعدما سبق لعدد من أعضاء مجلس النواب استخدام القرآن في مراسم مماثلة، من بينهم النائبتان إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا ورشيدة طليب عن ولاية ميشيغان.

المصدر: الجزيرة + نيوزويك