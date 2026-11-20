- عراقجي: واشنطن لم ترد على مقترحنا وعليها تصحيح موقفها إذا أرادت اتفاقاً

- طهران تشترط تنفيذ التزامات أميركية في اليوم الأول لفتح مضيق هرمز في اليوم الثاني

- إيران ترفض إخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها وتبدي انفتاحاً على حلول بشأن الملف النووي

- عراقجي: مقترحات الوسطاء بشأن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قيد الدراسة بصورة انتقائية

وطن للأنباء: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم المطروحة سابقاً لم تعد قائمة، ولم تعد لها أي جدوى من الناحية التنفيذية، مشيراً إلى أن طهران لم تتلقَّ حتى الآن رداً أميركياً على مقترحها، وأن على واشنطن تصحيح موقفها إذا كانت جادة في التوصل إلى اتفاق.

وقال عراقجي إن خطة اليومين لا تزال مطروحة، موضحاً أنها تنص على أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها في اليوم الأول، مقابل فتح إيران مضيق هرمز في اليوم الثاني.

وأضاف أن الخطة يمكن أن تهيئ الظروف للتوصل إلى اتفاق، إذا أبدت واشنطن جدية في التعامل معها.

وشدد عراقجي على أن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ الشروط الإيرانية السبعة، مؤكداً استعداد بلاده للحوار إذا قدم الجانب الأميركي مقترحات بشأن آليات تنفيذ هذه الشروط.

وفي الملف النووي، قال عراقجي إن لدى إيران خطوطاً حمراء محددة بشأن اليورانيوم المخصب، في مقدمتها رفض إخراج هذه المواد من البلاد، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل منصف بشأنها، يستند إلى المصالح الوطنية الإيرانية ويضمن احتياجات البلاد.

وأشار إلى أن الوسطاء طرحوا أفكاراً وصيغاً مختلفة لمعالجة قضية المواد النووية المخصبة بنسبة 60%، موضحاً أن بعض هذه المقترحات قابل للدراسة ويتضمن جوانب إيجابية، فيما يحمل بعضها الآخر جوانب سلبية.