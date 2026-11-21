وطن للأنباء: قُتل الطفل قصي محمد الجولاني (10 أعوام)، صباح اليوم السبت، إثر تعرضه لإطلاق نار أمام إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شخصاً يستقل دراجة نارية، وكان متنكراً بزي عامل توصيل، استدعى الطفل قبل أن يطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في الرأس والبطن، إحداهما استقرت في رأسه وأدت إلى مقتله.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة إطلاق النار على الطفل أمام المدرسة، فيما فتحت شرطة الاحتلال تحقيقاً في ملابسات الجريمة.