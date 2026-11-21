وطن للأنباء: أعلن حرس الثورة الإيراني، فجر اليوم السبت، رصد واعتراض وتدمير طائرة مسيّرة متقدمة تابعة للجيش الأميركي من طراز "MQ-9"، في أجواء مضيق هرمز.

وفي التفاصيل، نفّذت المنظومة الحديثة للدفاع الجوي التابعة للقوات الجوفضائية في الحرس الثوري، عملية الرصد والاعتراض، وذلك أثناء مراقبة التحركات الجوية في منطقة مضيق هرمز.

يُذكر أن إسقاط هذه الطائرة يرفع العدد الإجمالي لطائرات "MQ-9" الأميركية التي أُعلن عن تدميرها إلى 58 طائرة، فيما يعكس هذا الرقم استمرار المواجهة الدفاعية ضد الطائرات المسيّرة في المجال الجوي للبلاد.

يأتي هذا في وقتٍ تستمر فيه الولايات المتحدة عبر مسؤوليها وجيشها الادعاء بـ"السيطرة" على مضيق هرمز، وهو ما تنفيه القوات المسلحة الإيرانية ومسؤولو البلاد.

كما تشدّد طهران على أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق قبل الحرب، مؤكدةً أنه سيبقى مغلقاً إذا لم تقبل الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية.