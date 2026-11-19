كتب: ابراهيم ابو حميد

مع ساعات الفجر الأولى وقبل أن تشرق الشمس على غزة تبدأ رحلة أخرى من المعاناة لا يعرفها إلا من عاشها.

نساء ورجال بخطى مثقلة يخرجون من بيوتهم المدمرة والخيام الباردة يحملون في صدورهم وجع وأملاً صغيراً بأن يعودوا اليوم بربطة خبز لأطفالهم الذين ناموا جائعين واستيقظوا جائعين.

طوابير الصباح ليست طابوراً واحداً بل هي سلسلة من الطوابير المتواصلة تبدأ بطوابير الدفع والتطبيق حيث يقف المواطن ساعات طويلة أمام شاشة هاتف لا يرحم ينتظر الدفع بالتطبيق لصاحب نقطة التوزيع ليستلم بطاقة ثم تنتقل المعاناة إلى طابور آخر طابور التسليم عبر النقاط التي يعتمدها برنامج الغذاء العالمي حيث التزاحم والتدافع والانتظار تحت الشمس والبرد والكل يخشى أن تنتهي الكمية قبل أن يصل دوره.

في كل يوم يتكرر المشهد نفسه وجوه منهكة أقدام متعبة وأياد ممدودة تنتظر الخبز كما ينتظر العطشان قطرة ماء.

■أزمة طحين مفتعلة.. هندسة التجويع

أزمة الطحين في قطاع غزة ليست أزمة عابرة ولا نتيجة نقص في الإنتاج بل هي أزمة مفتعلة بشكل ممنهج.

فالجانب الإسرائيلي لا يفي بإدخال المواد الأساسية وفي مقدمتها الطحين ضمن سياسة واضحة تُعرف بـهندسة التجويع حيث تغلق المعابر بشكل متكرر وتُمنع الشاحنات من الدخول وتعرقل المساعدات حتى يتحول رغيف الخبز إلى حلم بعيد المنال.

في غزة اليوم لا يُقاس الخبز بثمنه بل بتوفره. والطحين الذي كان يصل في السابق بالآلاف الأطنان أصبح اليوم يدخل بالقطارة إن دخل أصلاً.

■السوق السوداء.. تجارة على حساب الجوع

وفي ظل هذا الشح المتعمد ظهرت تجارة قاسية على حساب الجوعى.

فبعض النقاط تنزل ثلث حمولتها من المخبز إلى نقطة التوزيع في منتصف الطريق لتباع في السوق السوداء بما يقارب 2 ونصف دولار للربطة الواحدة في ظل شح الطحين وانعدام البدائل رغيفٌ يُسرق من فم الجائع ليباع بثمن لا يقدر عليه الجائع نفسه.

وبالإضافة إلى ذلك لجأت بعض العائلات إلى التجارة بالخبز حيث يذهب جميع أفراد العائلة لاستلام بطاقات ومن ثم بيعها بأسعار كبيرة على المفترقات في مشهد يعكس حجم الانهيار المعيشي الذي دفع الناس إلى المتاجرة بقوتهم اليومي من أجل البقاء.

لقد تحول الخبز في غزة من حق أساسي إلى سلعة نادرة ومن وجبة يومية إلى بورصة تتحكم بها السوق السوداء.

■الحل الأبرز.. عودة الوكالة

الحل لا يكمن في المزيد من النقاط ولا في المزيد من الطوابير بل في حلول جوهرية تعالج أصل الأزمة.

الحل الأبرز هو عودة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتسليم الطحين بشكل مباشر ومنظم كما كان يحدث سابقاً بعيداً عن الفوضى والسمسرة والاستغلال.

ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون ضغط حقيقي من الدول المانحة والعربية على إسرائيل لتسهيل عمل الأونروا المنظمة الدولية وفق القرارات الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين والتي يعتبر قطاع غزة ضمن نقاط عملها الأساسية.

فالأونروا ليست منظمة هامشية بل هي الجهة الأممية المخولة دولياً برعاية اللاجئين الفلسطينيين وإبعادها عن المشهد هو جزء من سياسة التجويع نفسها.

■حلول جوهرية.. لا مسكنات مؤقتة

المطلوب اليوم ليس مسكنات مؤقتة ولا وعوداً موسمية بل حلول جوهرية وهي

فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم وإدخال الطحين والمواد الأساسية دون قيود.

وإعادة تفعيل دور الأونروا بشكل كامل في توزيع الطحين والمساعدات.

وفرض رقابة صارمة على نقاط التوزيع والمخابز لمنع التسرب إلى السوق السوداء.

وتوفير الحماية للطواقم الإنسانية وخطوط الإمداد الغذائي.

في غزة لم تعد رحلة البحث عن الخبز مجرد رحلة بحث عن طعام بل أصبحت رحلة بحث عن الكرامة.

في كل طابور هناك أم تخشى أن تعود إلى أطفالها خالية اليدين وهناك أب يشعر بالعجز وهو يرى أبناءه يبكون جوعاً وهناك طفل لا يفهم لماذا أصبح رغيف الخبز حلماً.

غزة لا تطلب المستحيل غزة تطلب خبزاً تطلب طحيناً تطلب أن تعيش كما يعيش باقي البشر.

فهل سيبقى العالم فاقد للانسانية يتفرج على طوابير الجوع.

أم سيتحرك قبل أن يتحول الجوع الى اداة لقطف الارواح المنهكة من الابادة.