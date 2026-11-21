وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة في الضفة، تخلل بعضها إطلاق الرصاص الحي ومداهمة منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في مدينة البيرة، وأطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية صرة جنوب غربي نابلس، وبلدة كفر قليل شرقي المدينة، إضافة إلى مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، حيث داهمت عدداً من منازل المواطنين.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة كفر عقب شمالي المدينة، فيما اقتحمت شارع فيصل وسط مدينة نابلس.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات وإطلاق للرصاص، وسط تصاعد الاعتداءات بحق المواطنين.