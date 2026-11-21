وطن للأنباء: كشف مصدر مقرب من البيت الأبيض، أن المداولات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تشهد انقسامًا بشأن مستقبل المواجهة ضد إيران، مع اقتراب الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، الذي يمثل محطة لإعادة تقييم الخيارات الأمريكية، بين استئناف العمليات العسكرية أو مواصلة سياسة الحصار البحري والضغط الاقتصادي على طهران.

وأوضح المصدر أن ترامب يميل في الوقت الراهن إلى كسب الوقت ومراقبة نتائج الحصار المفروض على صادرات النفط الإيرانية، قبل اتخاذ قرار بشأن أي تصعيد عسكري جديد، ولا سيما بعد الانتكاسة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، والتي ربط مقربون من الرئيس جانبًا منها بارتفاع أسعار الوقود وتداعيات استمرار الحرب، وهو ما يعزز الحذر داخل البيت الأبيض من الانخراط في مواجهة مفتوحة جديدة.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن أبلغت حلفاءها بأنها لا ترغب في الانجرار إلى حرب استنزاف جديدة تخدم حسابات سياسية داخلية في تل أبيب، ما لم تتوفر أدلة استخباراتية دامغة على تجاوز طهران الخطوط الحمراء المتعلقة بتطوير أسلحة غير تقليدية.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تفضل في المرحلة الحالية إبقاء الضغط الاقتصادي أداة رئيسة لإجبار إيران على تقديم تنازلات، مع الاحتفاظ بالخيار العسكري تحسبًا لأي تطورات تهدد المصالح الأمريكية.

حصار اقتصادي أم جولة عسكرية جديدة؟

وتتجه الأنظار في العواصم الإقليمية والدولية إلى البيت الأبيض مع اقتراب موعد الأول من يناير المقبل، في ظل مفاضلة أمريكية بين خيارين رئيسيين: الانخراط في جولة جديدة من الضربات العسكرية الواسعة استجابة للضغوط الإسرائيلية، أو مواصلة الحصار البحري والخنق الاقتصادي، على أمل دفع طهران إلى تقديم تنازلات جوهرية دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

ويعكس هذا التردد مأزقًا استراتيجيًّا تواجهه واشنطن، يتمثل في رغبتها في منع إيران من إعادة بناء قدراتها الصاروخية والعسكرية، وفي الوقت نفسه تجنب مواجهة إقليمية واسعة قد تهدد إمدادات الطاقة العالمية، وتفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية على الإدارة الأمريكية، خصوصًا مع حساسية ملف أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.

وتتقاطع هذه الحسابات مع ما خلصت إليه دراسة تحليلية حديثة صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية، رصدت التحولات في موازين الردع بين واشنطن وطهران بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع المواجهة.

وتشير الدراسة إلى أن استمرار الحصار البحري الأمريكي في محيط مضيق هرمز أدى إلى تراجع الموارد المالية الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم، لكنها تحذر في المقابل من أن إطالة أمد الضغوط الاقتصادية قد تدفع القيادة الإيرانية إلى تبني استراتيجية تقوم على محاولة كسر الحصار عبر التصعيد.

وتلفت الدراسة إلى أن احتمالات اندلاع حرب شاملة لم تعد مرتبطة بقرار ترامب وحده، وإنما تتأثر أيضًا بحسابات طهران وتقديرها لكلفة استمرار سياسة الاحتواء والصبر الاستراتيجي، مقارنة بمخاطر الانتقال إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

ترامب يفضل الضغط المالي على المواجهة

من جانبه، يرى المحلل السياسي الأمريكي ستيفن ميلر، أن مقاربة ترامب تجاه إيران تقوم على مبدأ تحقيق الردع دون التورط في حروب مفتوحة طويلة الأمد، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن العمليات العسكرية السابقة أضعفت قدرات رئيسية لدى طهران، وهو ما يجعل العودة إلى حملة واسعة بعد الأول من يناير خيارًا احتياطيًّا، وليس مسارًا حتميًّا.

ويؤكد ميلر أن الأولوية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في إحكام القيود المالية والتجارية على إيران، ودفعها إلى القبول بشروط تفاوضية تتعلق بأمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة، معتبرًا أن استنزاف الموارد الإيرانية عبر العقوبات والضغوط الاقتصادية يحقق أهدافًا أمريكية بتكلفة أقل من العمليات العسكرية واسعة النطاق.

ويضيف أن هامش المناورة أمام طهران يتقلص مع استمرار الضغوط، محذرًا من أن أي محاولة لاستهداف المصالح الأمريكية أو منشآت الطاقة في المنطقة قد تستدعي ردًا عسكريًا واسعًا، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى إلى الجمع بين احتواء التحركات الإيرانية والحفاظ على أمن حلفائها واستقرار أسواق الطاقة.

وينوه ميلر إلى أن التحدي الأساسي أمام صانع القرار الأمريكي يتمثل في تحقيق التوازن بين طمأنة الحلفاء الإقليميين ومنع إيران من توسيع نطاق المواجهة، لافتًا إلى أن البيت الأبيض يراقب التحركات الإيرانية في المناطق الحدودية المضطربة، إلى جانب تداعيات الأزمات المعيشية والاحتقان الداخلي، باعتبارها عوامل قد تؤثر في حسابات القيادة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

مخاوف أمريكية من رد إيراني يستهدف الطاقة

وفي سياق الاستعداد للسيناريوهات المحتملة، كشف موقع "أكسيوس" أن البيت الأبيض طلب من القادة العسكريين وأجهزة الاستخبارات إعداد تقييم شامل لاحتمالات الرد الإيراني، في حال قررت واشنطن الانضمام إلى هجوم إسرائيلي جديد على طهران.

وأوضح الموقع، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن أحد أبرز مخاوف مستشاري ترامب يتمثل في احتمال استهداف إيران منشآت النفط والغاز في المنطقة، بما قد يؤدي إلى صدمة في أسواق الطاقة العالمية ويقوض جهود الإدارة الأمريكية للسيطرة على التضخم.

وأشار "أكسيوس" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقود توجهًا داخل الإدارة يدعو إلى استمرار الضغط الاقتصادي باعتباره الأداة الرئيسية للتعامل مع طهران، انطلاقًا من أن التداعيات الاقتصادية للحصار والعقوبات قد تضعف قدرات النظام الإيراني دون تحمل مخاطر مغامرة عسكرية يصعب احتواء نتائجها.

ضغوط إسرائيلية لإقناع واشنطن بضربة جديدة

في المقابل، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على الضغوط التي تمارسها حكومة بنيامين نتنياهو لدفع واشنطن إلى المشاركة في حملة جوية ضد إيران، قد تستمر ما بين أربعة وسبعة أيام وتستهدف مواقع عسكرية وقدرات استراتيجية إيرانية.

وأفادت الصحيفة بأن رئيس جهاز الموساد رومان جوفمان نقل خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن ولقائه مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف معلومات استخباراتية تحذر من مساعي إيران لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، إلى جانب محاولات نقل منشآت عسكرية إلى مواقع محصنة تحت الأرض.

لكن الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين تشكيكهم في دقة بعض التقديرات الإسرائيلية، مشيرين إلى أن الحسابات السياسية الداخلية لنتنياهو، في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، قد تكون أحد العوامل التي تدفعه إلى استعجال فتح جبهة قتال جديدة، وهو ما يثير تحفظات داخل الإدارة الأمريكية بشأن توقيت أي تحرك عسكري وأهدافه.

المصدر: موقع إرم نيوز