رام الله – وطن للأنباء: لم يكن مقطع الفيديو المتداول لطفلة تتعرض للاعتداء والتنمر داخل حافلة مجرد مشهد مؤلم أثار موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، بل أعاد طرح تساؤلات جدية حول منظومة الرقابة والحماية المفترضة للأطفال في رياض الأطفال والمدارس والحضانات، ومدى التزام المؤسسات التعليمية بتوفير بيئة آمنة لهم، حتى أثناء تنقلهم من منازلهم وإليها.

وأظهر المقطع، الذي وثقته إحدى الطالبات داخل الحافلة، طفلة صغيرة تبكي وتتعرض للشد من شعرها والاعتداء عليها من أطفال آخرين، وتزيد التفاصيل المشهد إيلاماً: بكاء الطفلة وخوفها في مقابل ضحكات المحيطين بها واستمرار التصوير، ما يطرح أسئلة حول غياب التدخل لوقف الاعتداء، وحول مسؤولية البالغين المكلفين برعاية الأطفال.

ويعكس المقطع سلوكاً مقلقاً يتجاوز حدود المألوف في هذه الأعمار، ويستدعي النظر في دور التنشئة والبيئة الأسرية في ترسيخ قيم الاحترام ونبذ العنف.

ولم تتضح حتى الآن جميع ملابسات الحادثة، ولا هوية الجهة المسؤولة عن الحافلة، لكن ما ظهر في التسجيل يضع سائق الحافلة وإدارة المؤسسة التعليمية المعنية أمام تساؤلات بشأن إجراءات الإشراف والرقابة، وكيف استمر الاعتداء دون تدخل فوري.

ولا تقتصر خطورة الواقعة على الاعتداء الجسدي، بل تمتد إلى تصويرها وتداولها بينما كانت الطفلة تعيش حالة خوف، ما يثير تساؤلات حول وعي الأطفال بخطورة التنمر وانتهاك خصوصية الآخرين، ودور المؤسسات والأهالي في ترسيخ ثقافة الحماية.

موقف اتحاد أولياء الأمور

وفي أعقاب تداول الفيديو، أدان اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس الاعتداء، مؤكداً رفضه سلوكاً يتنافى مع القيم الأخلاقية والتربوية، ومطالباً بمحاسبة المسؤولين والتحقيق في الملابسات.

وبحسب بيان الاتحاد، تقع مسؤولية الحماية والسلامة على سائق الحافلة إذا كانت مملوكة لجهة خاصة، مع ضرورة وجود مرافق أو مرافقة لمتابعة الطلبة خلال الرحلة. أما إذا كانت الحافلة تابعة للمدرسة، فتقع المسؤولية على السائق وإدارة المدرسة معاً.

وطالب الاتحاد إدارات المدارس بالتحقيق في الحادثة واتخاذ إجراءات بحق المتورطين، ودعا الجهات الرسمية المختصة إلى تشديد الرقابة على حافلات نقل الطلبة، الخاصة منها والمدرسية والتابعة للبلديات، والتأكد من التزامها بمعايير الأمن والسلامة وفرض العقوبات على المخالفين.

وشدد على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين إدارات المدارس والسائقين والأهالي والجهات الرسمية، مؤكداً أهمية دور الأسرة في توعية الأطفال بخطورة الاعتداء على الآخرين واحترام حقوقهم.

من يراقب الأطفال خارج المنزل؟

غير أن ما تفرضه الحادثة يتجاوز إدانة السلوك أو المطالبة بإجراءات بعد وقوعه، إذ يعيد إلى الواجهة سؤالاً أساسياً: من يراقب الأطفال ويحميهم حين يكونون خارج منازلهم وتحت مسؤولية المؤسسات التعليمية؟ ومن يضمن ألا تتحول الحافلة المدرسية، التي يفترض أن تكون امتداداً آمناً للمدرسة، إلى مساحة يتعرض فيها الأطفال للعنف والتنمر دون تدخل؟

فحماية الأطفال لا تبدأ بعد انتشار مقطع مصور وإثارة الغضب، بل برقابة فعلية ومستمرة، وإشراف مسؤول، ومحاسبة واضحة تضمن ألا تتكرر هذه المشاهد

التربية: لجنة لمتابعة حادثة الاعتداء على طالبة داخل حافلة مدرسية.. والمدرسة غير مرخصة

بدورها قالت وزارة التربية والتعليم العالي إنها تتابع ما تداولته مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاعتداء على طالبة داخل حافلة لنقل الطلبة، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت تشكيل لجنة لمتابعة الحادثة والوقوف على ملابساتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.

وأوضحت الوزارة أن المدرسة المعنية خاصة وغير مرخصة لديها، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في النشر، وعدم تداول المعلومات قبل التحقق من صحتها والرجوع إلى المصادر الرسمية.

كما شددت على ضرورة الامتناع عن نشر الفيديو المسيء لحقوق الطلبة، حفاظا على خصوصيتهم، ومراعاة لسلامتهم وضمانا لسلامة الإجراءات المتبعة.