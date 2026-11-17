وطن للأنباء: قال نادي الأسير إن عمليات النقل المتكررة والممنهجة للأسرى من سجن إلى آخر تحولت إلى إحدى أبرز أدوات التعذيب التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال، بهدف التنكيل بهم واستنزافهم جسدياً ونفسياً، وتنفيذ اعتداءات جسدية بحقهم خلال عمليات النقل.

وأوضح النادي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن قوات "الناحشون" المسؤولة عن نقل الأسرى حولت عربات "البوسطة" إلى أماكن لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، وتنفيذ ما وصفه بـ"حفلات الضرب"، مشيراً إلى أن هذه العمليات لم تعد مجرد إجراءات إدارية، بل أصبحت مساراً متعمداً للتنكيل بالأسرى.

وأضاف أن قيادات الحركة الأسيرة، ولا سيما المعزولين في سجني "مجدو" و"جانوت"، يتعرضون لعمليات نقل متكررة بين العزلين، في إطار سياسة تستهدف تعميق معاناتهم وإبقائهم في حالة دائمة من عدم الاستقرار، وتترافق مع الضرب والشتائم والإهانات وأساليب الإذلال.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال انتهجت، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، سياسة النقل المتكرر بحق عدد من قيادات الأسرى، بهدف استنزافهم جسدياً ونفسياً، مؤكداً أن ظروف عربات "البوسطة" لا تراعي الاحتياجات الإنسانية والصحية للأسرى، ولا سيما المرضى والجرحى وكبار السن، الذين يتعرضون لمشقة إضافية في ظل غياب الرعاية الصحية والاعتداءات المتكررة.

ولفت النادي إلى أن مجموعة من قيادات الحركة الأسيرة تعرضت مؤخراً لعمليات نقل متكررة بين عزل سجني "مجدو" و"جانوت"، في سياق سياسة تشمل العزل المطول والضرب والقمع والتجويع والحرمان من العلاج، إضافة إلى إطلاق الرصاص المطاطي بصورة مباشرة بحق عدد منهم، وفق إفادات الأسرى، ومن بينهم الأسيران مروان البرغوثي وحسن سلامة.

وأضاف أن نحو 20 أسيراً يواصل الاحتلال عزلهم بصورة دائمة في سجني "مجدو" و"جانوت" منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، ومن أبرزهم: إبراهيم حامد، وحسن سلامة، ومروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعاهد أبو غلمي، وعبد الله البرغوثي، وعباس السيد، وجمال الهور، وجمال أبو الهيجا، ومهند شريم، ومعمر شحرور، وإسلام حامد، ورزق رجوب، وسامر العربيد، ومناضل انفيعات، وبلال البرغوثي، ومحمد أبو الرب، وآخرون.

وفي السياق، أكد النادي أن سياسة النقل والعزل تطال الأسيرات أيضاً، مشيراً إلى قضية الصحفية والأسيرة بشرى الطويل، التي يواصل الاحتلال عزلها في سجن "أوهلي عوز" في بئر السبع، بعد نقلها من عزل سجن الرملة، في عملية نقل من الشمال إلى الجنوب، ما يضاعف معاناتها وظروف احتجازها.

وشدد على أن عمليات النقل المتكررة وما يرافقها من اعتداءات وإذلال تشكل جزءاً من منظومة التعذيب الممنهجة التي تصاعدت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وتستهدف جسد الأسير وكرامته وقدرته على الاحتمال، وتركز بصورة خاصة على قيادات الحركة الأسيرة، في محاولة لاستنزافها وعزلها عن محيطها وفرض واقع من الخوف وعدم الاستقرار والتنكيل المستمر.

واعتبر النادي أن هذه السياسات مجتمعة تشكل محاولة لتصفية الأسرى ببطء.