وطن للأنباء: أقام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية، قرب بلدة مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، إن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في منطقة الحي قرب بلدة مخماس، بالقرب من منازل المواطنين والأحياء السكنية، بعد أيام من تنفيذهم أعمال حفر وتجريف في المنطقة باستخدام آليات ثقيلة.

وأشارت المحافظة إلى أن منطقة الحي وأطراف بلدة مخماس تتعرضان لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، في إطار مساعي الاحتلال للسيطرة على مساحات واسعة من أراضي البلدة، وفرض وقائع استيطانية جديدة تحول دون وصول المواطنين إلى أراضيهم.