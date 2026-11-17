رام الله – وطن للأنباء: كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن إخفاقات استخباراتية إسرائيلية في البحث عن الطيار رون أراد، الذي سقطت طائرته في جنوب لبنان عام 1986 وأسرته حركة أمل، مسلطا الضوء على عمليات اختطاف واستجواب نفذها جهاز "الموساد" بحق جنرالات إيرانيين، في إطار محاولاته تعقب مصير الطيار، رغم عدم امتلاكه أدلة قاطعة على تورط إيران في اختفائه.

ووفق التحقيق، اختطف الموساد الجنرال الإيراني عبد الله صابري في العاصمة السورية دمشق عام 2021، واستجوبه بشأن مصير أراد، كما كشف التحقيق عن اختطاف جنرال إيراني آخر هو علي رضا أصغري، الذي اختفى قبل نحو عقدين، قبل أن يُقتل وتُلقى جثته قرب البحر الأسود، بحسب ما أورده التحقيق. كما أشار إلى أن الموساد ترك جنرالا إيرانيا آخر في أحد شوارع جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في حالة ذهول، بعدما قال إنه تعرض للتعذيب.

وأشار التحقيق إلى أن هذه العمليات جاءت في إطار اعتقاد استخباراتي إسرائيلي استمر سنوات بأن إيران كانت متورطة في اختفاء أراد، رغم أن تقارير استخباراتية إسرائيلية متعاقبة لم تتوصل إلى أدلة تثبت ذلك، وأن مسؤولين إسرائيليين باتوا يعتقدون اليوم أن طهران لم تحتجز الطيار ولم تكن لها علاقة باختفائه.

ونقل التحقيق عن مسؤولين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية أن المعلومات التي جُمعت خلال الحروب الإسرائيلية مع إيران وحزب الله عززت هذا الاستنتاج، فيما أقر مسؤولون كانوا مقتنعين سابقا بمسؤولية طهران بأنهم ربما كانوا مخطئين طوال الوقت.

وأكد آفي كالو، وهو ضابط عسكري إسرائيلي متقاعد أعد تقريرا مفصلا عام 2016 بشأن القضية، عدم وجود دليل قاطع على تورط إيران، واصفا ما جرى بأنه "نقطة عمياء جماعية"، مضيفا أن العمليات ضد إيران استمرت رغم غياب الأدلة، وأن إيران ظلت بمثابة "الشبح" في القضية.

خلفية اختفاء رون أراد

وتعود القضية إلى عام 1986، عندما كان أراد يقود طائرة مقاتلة من طراز "إف 4 فانتوم" فوق جنوب لبنان، في مهمة لقصف هدف تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن قنبلة انفجرت قبل أوانها، ما ألحق أضرارا بالطائرة واضطره إلى القفز منها بالمظلة.

وبعد سلسلة من التحقيقات، استقر التقييم الاستخباراتي على أن أراد وقع في أسر حركة أمل، وتولى مصطفى ديراني، الذي كان مسؤولا عن أمن الحركة، مسؤولية الطيار الأسير.

وتعززت فرضية تورط إيران داخل الموساد عام 1992، بعدما توصل ضابط في الجهاز يُدعى بيرلوف إلى أن أراد ربما أصيب خلال سقوطه واحتاج إلى رعاية طبية، فبدأ البحث عن أطباء يُحتمل أنهم عالجوه.

وخلال تلك التحقيقات، عثر الموساد على طبيب إيراني ادعى أنه عالج أراد في طهران ولبنان، وهو ما اعتُبر حينها مؤشرا محتملا على نقل الطيار إلى إيران، إذا ثبتت صحة رواية الطبيب.

وفي عام 1994، نفذت قوات خاصة إسرائيلية عملية في لبنان اختطفت خلالها ديراني، ونقلته إلى سجن تحت الأرض في عملية أطلق عليها اسم "اللدغة السامة"، بهدف انتزاع معلومات منه بشأن مصير أراد.

وخلال استجوابه، قال ديراني إنه أخفى الطيار في منزل بقرية النبي شيت اللبنانية، حيث تولت عائلة موثوقة رعايته، لكنه أشار إلى أن الرجال المكلفين بحراسته غادروا المنزل ذات ليلة، على الأرجح بسبب غارة إسرائيلية وقعت في منطقة قريبة، وعندما عادوا لم يجدوه.

ومع مرور السنوات، تمسك ديراني بأنه لا يعرف مكان أراد، لكن المحققين الإسرائيليين لم يقتنعوا بروايته. ونقل التحقيق عن المحقق الإسرائيلي دورون زهافي قوله إن الضغط لم يترك أمام المحققين سوى استخدام القوة.

وأضاف زهافي أن ديراني، خلال استجواب قاس، تحدث عن لقاء مع مسؤول إيراني أبلغه بأن الحرس الثوري اختطف أراد ونقله إلى معسكر اعتقال داخل إيران، مشيرا إلى أن ديراني لم يقدم هذه الرواية إلا بعد تعرضه لضغط شديد.

لكن مسؤولين إسرائيليين أقروا بأنه لم يظهر حتى الآن أي دليل يثبت احتجاز أراد في سجن إيراني، فيما يرى بعضهم أن ديراني ربما نقل بالفعل ما سمعه من المسؤول الإيراني، لكن المعلومة التي تلقاها كانت خاطئة.

إيران نفت علاقتها بالقضية

ونقل التحقيق عن محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني بين عامي 1997 و2005، قوله إن قضية أراد ظلت تطارد المسؤولين الإيرانيين خلال لقاءاتهم الدولية، إذ كان يُسألون باستمرار عن مصيره.

وأشار أبطحي إلى أن القضية وصلت حتى إلى الفاتيكان، عندما زار الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي روما عام 1999، وقدم له البابا يوحنا بولس الثاني رسالة من زوجة أراد تطالب فيها بالحصول على معلومات بشأن زوجها.

وقال أبطحي إن إسرائيل كانت مهووسة بدور إيران في القضية، بينما كان الموقف الإيراني أن طهران لا علاقة لها باختفاء الطيار، وأن ما حدث وقع في لبنان.

وأضاف التحقيق أن إيران كانت تدرك أن امتلاكها معلومات عن أراد، إن وجدت، سيمنحها ورقة ضغط كبيرة في مواجهة إسرائيل، وهو ما أثار تساؤلات بشأن عدم استخدامها هذه الورقة طوال سنوات.

وفي عام 2004، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح سجين لبناني بارز مقابل الحصول على أدلة جينية تكشف مصير أراد، في صفقة سعى إليها الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، الذي استعان بالحكومة الإيرانية للمساعدة في البحث.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين وإيرانيين سابقين، أرسلت طهران الجنرال عبد الله صابري، الذي خدم سنوات طويلة في لبنان ضمن الحرس الثوري، للمساعدة في تنسيق عمليات البحث عن الطيار.

وخلص تحقيق مشترك أجراه حزب الله وإيران إلى أن أراد توفي عام 1998 في قرية النبي شيت شرق لبنان، حيث كان محتجزا، وأنه دُفن على الأرجح في المنطقة، وفقا لتقرير سري لم يسبق نشر تفاصيله، استنادا إلى ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين.