وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا واعتقلت مواطنا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا تبلغ مساحته 50 مترا مربعا، في منطقة عين حويزة، يعود للمواطن جمال إسماعيل عبسية، وذلك للمرة الثانية، إذ سبق أن هدمته قبل نحو عام، قبل أن يعيد بناءه، إضافة إلى هدم بيت درج تابع لمنزل المواطن عادل أبو سرور، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن قوات الاحتلال، ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة عين حويزة، وأغلقتها ومنعت تنقل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمر حجاجلة (58 عاما)، أثناء وجوده في محيط المنزل الذي جرى هدمه.

يتبع...