وطن للأنباء: أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلة الشهيدة فضة فهيدات، بمنع إقامة جنازة لها في بلدة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وأفاد أحد أقرباء الشهيدة مصطفى فهيدات، بأن ضابطا في جيش الاحتلال أبلغ العائلة شفويا بالقرار، ما يحول دون إقامة مراسم تشييع الشهيدة، ويشكل تضييقا على العائلة والأهالي.

وكانت المواطنة فضة محمد فهيدات (72 عاما) قد استشهدت، بعد منتصف الليلة، جراء إطلاق مستعمرين الرصاص الحي عليها، فيما أُصيب 10 مواطنين آخرين، بجروح متفاوتة.

وجاء إطلاق النار بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستعمرين، تحت تهديد السلاح، على ثمانية منازل في البلدة، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ومواصلة وجودهم داخلها.