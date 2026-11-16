الحرس الثوري الايراني يعلن الاستيلاء على مسيّرة أميركية جديدة في جزيرة قشم

وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الاثنين، استيلاء قواتها على طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQM-170"، وإنزالها بسلام جنوبي جزيرة قشم، إثر عملية نفذتها ضمن الحرب الإلكترونية.

وأوضحت في بيان أن المسيّرة كانت تنفذ مهام تتبع واستطلاع لمنظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في المنطقة، قبل أن تتمكن القوات الإيرانية من السيطرة على نظام توجيهها وإنزالها بسلام.

وأضافت أن هذه المسيّرة هي الرابعة من الطراز ذاته التي تستولي عليها قيادة الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة التابعة للقوة البحرية، والثامنة التي تتمكن منظومات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة من الاستيلاء عليها سليمة في نطاق مضيق هرمز.

وأشار البيان إلى أن القوات الأميركية أدخلت معدات عسكرية متطورة إلى ساحة المواجهة، و أن القوات الإيرانية تمكنت من اعتراض أو تدمير أو تحييد عدد من الطائرات المسيّرة، بينها "MQ-9" و"MQ-1"، إضافة إلى مسيّرات من طرازي "MQM-170" و"لوكاس".

ودعا البيان القادة العسكريين الأميركيين إلى الإقرار بما وصفه بوقائع الميدان، واحترام سيادة إيران على مضيق هرمز، بدلا من تكرار ما وصفها بالادعاءات الواهية.