إسرائيل تمطر سماء غزة بسجائر وقهوة... لماذا؟

رام الله – وطن للأنباء: يستغل الاحتلال الإسرائيلي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، ونقص السلع الأساسية ومنع إدخال منتجات التدخين، لاستدراج فلسطينيين للعمل لصالح جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عبر إلقاء منشورات من طائرات مسيّرة تدعو إلى التخابر، مرفقة بسجائر وكميات من القهوة، في محاولة لاستغلال احتياجات السكان وتحويلها إلى وسيلة للتجنيد.

وفوجئ سكان مناطق في وسط قطاع غزة، ظهر الاثنين، بإلقاء طائرات مسيّرة إسرائيلية منشورات باللغة العربية، تتضمن دعوات للتواصل مع ضباط "الشاباك" المسؤولين عن مناطقهم، عبر أرقام هواتف مخصصة على تطبيق "واتساب". وتركزت عمليات الإلقاء في مناطق البريج ودير البلح، وفق ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

ولفت إرفاق سيجارة واحدة بكل منشور، وأحيانا كمية صغيرة من القهوة، إلى محاولة استخدام السجائر، التي يمنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع، وسيلة لإغراء الشبان بالحصول عليها مجانا مقابل تقديم معلومات أمنية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات متكررة خلال الحرب لاستغلال أزمة التبغ وشحّه في غزة، حيث لجأ السكان إلى استخدام أوراق نبات الملوخية وغيرها لإعداد بدائل محلية، تباع بأسعار مرتفعة، فيما وصلت أسعار السجائر المهربة إلى مستويات أعلى، بفعل القيود المفروضة على إدخالها.

ولا تقتصر تداعيات الحصار على منتجات التدخين، بل تشمل طيفا واسعا من السلع والمواد الأساسية، في ظل قيود إسرائيلية على إدخال أكثر من 270 صنفا من البضائع، بينها أدوات المطبخ والصرف الصحي والسباكة ومواد البناء والأخشاب والهواتف النقالة ومستلزمات الطاقة الشمسية، إلى جانب سلع غذائية مثل الطحين والسكر واللحوم المجمدة وبعض الخضراوات والفواكه.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لم يتجاوز عدد شاحنات المساعدات التي سمح الاحتلال بإدخالها منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، 79585 شاحنة من أصل 240600 شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام بلغت 33% فقط، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويحد من قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتتواصل القيود كذلك على الإيواء والوقود وحرية التنقل، إذ يمنع الاحتلال إدخال أكثر من 150 ألف خيمة موجودة في الجانب المصري، فيما تسببت الأمطار والمنخفضات الجوية بغرق أكثر من 70 ألف خيمة، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، بالتزامن مع تقليص إدخال المحروقات والغاز، وما يترتب على ذلك من أزمات في المواصلات والتدفئة مع دخول فصل الشتاء.

وفي ملف التنقل، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن عدد المسافرين الفعليين في الاتجاهين بلغ 15456 مسافرا من أصل 41800 كان يفترض سفرهم لتلقي العلاج وقضاء الحاجات الملحة، بنسبة التزام لم تتجاوز 36.9%، مشيرا إلى منع وإرجاع 91 مسافرا دون مبررات قانونية أو إنسانية.

وترافق ذلك مع استمرار استهداف الجهات المسؤولة عن متابعة حركة البضائع والمساعدات، إذ قصف الاحتلال، مساء الأحد، نقطة تابعة لوزارة الاقتصاد في غزة للمرة الثانية خلال أقل من شهر، ما أدى إلى استشهاد موظف وتاجر وإصابة سبعة آخرين.

وفي ظل هذه الظروف، تتزايد التحذيرات من توظيف الحصار والفقر والحاجة الإنسانية في محاولات التجنيد والتخابر، بالتوازي مع اتهامات فلسطينية وحقوقية للاحتلال بتعمد إبقاء القطاع في حالة من التجويع عبر تقييد دخول المساعدات والسلع ورفع كلفة المتاح منها.

وعلى الصعيد الدولي، دعا وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، في بيان مشترك مساء الأحد، الاحتلال إلى السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول الفوري والسريع ومن دون عوائق إلى قطاع غزة، مطالبين بفتح المعابر وإدخال الخيام لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تفاقمت بفعل الأمطار.

ورحبت حركة "حماس" بالبيان، معتبرة أنه يعكس إقرارا دوليا متزايدا بحجم المأساة الإنسانية في القطاع. كما أقر مركز التنسيق الأميركي في كريات غات بأن الاحتلال لم يف بالتزاماته المتعلقة بإدخال المساعدات والبضائع وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أعقاب ذلك، قرر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة التوقف عن نشر بيانات رسمية بشأن إدخال المساعدات، في خطوة فسرتها وسائل إعلام ومحللون إسرائيليون بأنها محاولة لحجب حجم الخروقات الإسرائيلية للالتزامات الواردة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.