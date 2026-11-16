مستوطنون يستولون على منزلين ويجرفون نحو 17 دونما في عرابة جنوب جنين

وطن للأنباء: قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية، إن المستوطنين استولوا منذ ثلاثة أيام، على منزلين في محيط مستوطنة "عيمق دوتان" المقامة على أراضي بلدة عرابة جنوب جنين، ومنعوا أصحابهما من الوصول إليهما أو استخدام أراضيهما، بالتزامن مع تجريف مساحات واسعة في الأراضي المحيطة.

وأوضح إغبارية، اليوم الاثنين، أن المستوطنين استولوا على منزل تبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، يعود للمواطن محمد إدريس لحلوح، وأقاموا فيه، ومنعوه من التواجد داخله أو الوصول إلى الأرض المحيطة به، فيما أدخلوا جرافات وشرعوا بتجريف أراضٍ بمساحة 16 دونماً و450 متراً مربعاً، لتصبح امتداداً جغرافياً لمستعمرة "عيمق دوتان".

وأضاف أن المستوطنين أغلقوا كذلك مدخل منزل المواطن إياد كركوشية، ومنعوه من الوصول إليه أو التواجد فيه، رغم أن المنزل مسجل بملكية مواطن يحمل الجنسية البلجيكية، مشيراً إلى أن أصحاب المنزلين ما زالوا محرومين من الوصول إلى ممتلكاتهم منذ ثلاثة أيام.

وأكد أن هذه الاعتداءات جرت دون صدور أي قرارات رسمية عن سلطات الاحتلال بالاستيلاء أو "وضع اليد" على المنازل والأراضي المستهدفة، رغم أن الأراضي مصنفة ضمن المنطقة "ج"، إلا أنها مملوكة ملكية خاصة، ولدى أصحابها وثائق تثبت ذلك.

واعتبر اغبارية، أن ما يجري يشكل تطوراً ميدانياً وقانونياً خطيراً، لا يقتصر على إضافة مساحات جديدة إلى المستوطنة، بل يتعداه إلى فرض سيطرة فعلية على عقارات فلسطينية خاصة، والاستيلاء على المنازل وإخراج أصحابها منها، بما يمثل شكلاً من أشكال التهجير القسري والضم الصامت.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وجاذبة للمستوطنين، من خلال توسيع نطاق السيطرة الاستيطانية، وإنشاء بؤر ونقاط ارتكاز جديدة، وتقييد حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وفرض وقائع ميدانية يصعب تغييرها مستقبلاً.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع إجراءات أخرى ينفذها الاحتلال في محافظة جنين، من بينها إغلاق الطرق بالبوابات الحديدية، وإقامة قواعد عسكرية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ ثلاثة أيام نقل مواد إسمنتية ومكعبات خرسانية إلى منطقة حي الجابريات في مدينة جنين، لإقامة قاعدة وبرج عسكريين في موقع استراتيجي يشرف على مخيم جنين والمدينة.

وحذر اغبارية من أن إقامة هذه القاعدة العسكرية من شأنها التأثير على عودة النازحين إلى منازلهم في مخيم جنين، وتعطيلها، في وقت كان من المفترض أن تبدأ عودة المواطنين مع نهاية الشهر الجاري، وفق التوقعات السابقة.

وأضاف أن سكان المخيم كانوا يأملون بالعودة قريباً إلى منازلهم، إلا أن الإجراءات العسكرية المتواصلة، وإقامة القواعد العسكرية في محيطه، تثير مخاوف جدية من إطالة أمد النزوح، وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للمخيم، في إطار سياسات تستهدف طابعه بوصفه مخيماً للاجئين، وحق العودة.

وشدد على أن الاحتلال ينفذ منظومة متكاملة من الإجراءات العسكرية والاستيطانية، تشمل الاستيلاء على المنازل والأراضي والمزروعات، وفرض القيود على حركة المواطنين، وإقامة الحواجز والقواعد العسكرية، بهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أماكن سكنهم، وتثبيت السيطرة العسكرية والاستيطانية على الأرض، وفرض واقع جديد يصعب تغييره في المراحل المقبلة.