لبنان: اعتداءات إسرائيلية على بعلبك وميفدون.. والاحتلال يختطف مواطنَين من شبعا

وطن للأنباء: يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى اللبنانية، حيث ألقت، اليوم الاثنين، محلّقة إسرائيلية قنبلة على بلدة ميفدون بقضاء النبطية في جنوب لبنان، بعدما كانت قد ألقت قنبلتين في وقت سابق، ليرتفع عدد القنابل الملقاة على البلدة إلى 3.

كذلك، انفجرت محلّقة إسرائيلية في البلدة، فيما اعتدت محلقة بإلقاء قنبلة صوتية على البلدة.

وفي بلدة شبعا، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنَين، فجر اليوم، واقتادتهما إلى الداخل المحتل.

وفي التفاصيل، تقدّمت قوة من جيش الاحتلال باتجاه محلّة القاطع عند أطراف البلدة، واختطفت شابَّين شقيقَين، قبل اقتيادهما إلى الداخل المحتل.

وسبقت عملية الاختطاف مداهمة منزل الشقيقين وتفتيشه، حيث بعثرت القوة محتوياته وعبثت بأغراضه، قبل الانسحاب من المنطقة.

وفي شرق لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عند الفجر، على محلة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق "وقف إطلاق النار" ولما يسمّى "اتفاق الإطار"، ولـ"إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وللقرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القراران 425 و1701.