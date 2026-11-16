د. اياد البرغوثي يكتب لوطن: شرق تحت التشكيل.. القوى الإقليمية وسؤال المصير

بعد مضي ثلاث سنوات على طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية الأمريكية على المنطقة، وفي ضوء المعلن من الأهداف الإسرائيلية والأمريكية، ابتداء من إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد الذي يتحدث عنه صراحة مسؤولون إسرائيليون، إلى ما يعلنه ترامب أو بعض مبعوثيه وسفرائه عن ضرورة "توسيع" حدود إسرائيل، أو ضم لبنان إلى سوريا، آن الأوان لإعادة النظر إلى المنطقة ماكروسكوبيا، ومحاولة القيام بتشريح للقوى الفاعلة فيها ومواقفها وأدوارها واتجاهاتها ورؤاها و"مشاريعها" لمستقبل الإقليم.

عند الحديث عن مصير "الشرق" (الإسلامي) الآن، يبرز السؤال الأهم: من يشكل الشرق؟، ولأي غاية؟. وهل يمتلك الشرق القدرة على تشكيل مصيره؟، أم أنه سيظل كما كان موضوعا لمشاريع "الآخرين"؟، محكوما بنظام دولي ما زالت مفاتيح القوة الأساسية فيه بيد الغرب الإمبريالي الصهيوني.

يعاني الشرق منذ أن اتخذ شكله الحالي بعد الحرب العالمية الأولى من كونه منطقة صراع عالمي، يعج بالاصطفافات والصراعات الداخلية، ومن ضعف إرادته السياسية وتشتتها، وتنازع المصالح بين دوله، وافتقاره لمشروع جامع. وهو في حالة "رخوة" تتسم بغياب أي تماسك استراتيجي، وتعدد مراكز "القرار" فيه، ولذلك فإنه محط تفكير القوى المهيمنة باستمرار، لإعادة تشكيله وفق مصالحها.

لكن الأهم والأخطر من تلك الحالة "الاستراتيجية" التي يعيشها" الشرق هو الأزمة البنيوية المتمثلة في غياب وعيه بذاته بوصفه جسما تاريخيا حضاريا له "شخصية" ومعنى ومصير مشترك. هو لا يرى نفسه ذاتاً مستقلة بل مجموعة كيانات تستمد تعريفها وأدوارها وعلاقاتها البينية من علاقاتها بالقوى "الخارجية" المتمثلة بالغرب.

كما يعاني الشرق من غياب المعنى إلا بصيغته الاستشراقية التي "أقنعها" الغرب بها. لقد تم تحطيم الرواية الجامعة التي تمنح هذا الفضاء مبررا لوجوده المشترك. لم يَحُل "الغرب" دون تجسيد الشرق فقط، بل أقنعه أن ذلك مستحيلا وغير ضروري ويشكل خطرا على دِوَله أيضا. هذا ما يسبب غياب المشاريع الجامعة، وشيطنتها في حال وجودها، إذ من الصعب أن يُنتج جسم لا يَعرف شخصيته ولا يدرك معناه مشروعا يعبر عنه.

إفقاد الشرق لذاته، و"اقتناعه" بذلك و"تسليمه" به، هو الذي غَيَّب الأمة، وكرَّس الدولة "المعاقة" التي ساهمت بدورها في تكريس شرقٍ بلا مضمون، عاجز عن إنتاج ذاته ككيان ذي شخصية ومعنى، الأمر الذي يجعل "الآخرين" أكثر قدرة على تشكيله وِفق مشاريعهم. هذا يجعل الأمر أكثر تعقيدا أمام أي مشروع "شرقي"، فقبل تحرير الأرض ينبغي تحرير "الذات" الشرقية، واستعادة الشرق لشخصيته ومعناه كمتطلب لاستعادته قدرته على إنتاج المصير.

لذلك كانت الدعوة في كتابنا "تحرير الشرق.. ." إلى خلق "الإمبراطورية الشرقية الثقافية"، والتي تعني تجسيد الشرق في المخيال الجمعي الشرقي والإنساني، ثم تحويله إلى وعي بذاته كشرط لأن يصبح مشروعا سياسيا. قبل الحديث عن المصير السياسي للشرق، يجب البحث في ذلك الذي يجعله شرقا، وما الذي يمنحه شخصيته ويجعله جسما واحدا حتى دون الحاجة لأن يكون كيانا أو دولة واحدة. "الإمبراطورية" المطلوبة للشرق، فضاءٌ ثقافي ورمزي يتشكل عبر استعادة الروابط التاريخية والحضارية، وإنتاج سردية جامعة، وإعادة ما جرى تفكيكه في المخيال والوعي.

قد تكون هذه "وظيفة" المثقف الشرقي غير المتماهي مع ذلك التصور الذي صنعه الغرب له، تلك الوظيفة التي تعني التفكير في كيفية "صنع" صورة ذهنية وحضارية متكاملة للشرق، وكيف يستعيد حضوره بوصفه فضاء له شخصيته وذاكرته ومنظومته الثقافية، وليس مجرد جغرافيا يُعرِّفها الغرب ويرسم حدودها ويصيغ الصورة النمطية لها على هواه.

بذلك يتحول المخيال إلى إدراك جمعي بالانتماء وبالمصير المشترك، ويتم إنتاج شرق له معناه وشخصيته جاهز لإنتاج مشروعه السياسي. انطلاقا من ذلك نستطيع البحث في القوى المؤثرة الفاعلة منها أو غير الفاعلة في هذا الفضاء، وفي تصوراتها لمستقبله، ودورها في تشكيل ذلك المستقبل.

في الشرق أربع قوى "محلية" تتصارع أحيانا أو تتنافس، وبعضها يتقاطع في مواقفه وسياساته تجاه مستقبله؛ إسرائيل وإيران وتركيا والنظام العربي. هل تملك هذه القوى مشاريع خاصة بالشرق استنادا إلى رؤاها المختلفة لمستقبله؟، وهل تذهب تلك المشاريع بالشرق في حال وجودها إلى الاستقلال والتحرر أم نحو أشكال جديدة من السيطرة والتبعية؟. بالطبع لا يجب أن يغيب "الغرب" للحظة عند الحديث عن أي أمر يتعلق بالشرق، فالصراع غالبا ما يتمحور حول ذلك "الغرب"، من خلال من يريد تكريس نفوذه في المنطقة أو من يريد التصدي لذلك النفوذ والتحرر منه.

تملك إسرائيل "أوضح" مشروع للشرق "الأوسط"، إذ تصرح دوما أنها تسعى لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد من موقع الهيمنة. لذلك هي تريد إبقاءه ضعيفا، وتحاول باستمرار التحكم في حدود القوة لدى الآخرين، سواء بضربها مباشرة أو بخلق الصراعات فيما بينها، أو من خلال فرض وقائع تستعين على تحقيقها بالغرب والولايات المتحدة.

للمشروع الإسرائيلي في المنطقة، والذي يشمل إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا حيثما أمكن، ثلاثة أبعاد؛ الأمني الذي يسعى لمنع أي قوة إقليمية تستطيع "تهديد" إسرائيل أو منافستها أو فرض معادلة ردع معها. والبعد الجغرافي والسياسي الذي يعني وجود محيط إقليمي لا يمتلك إرادة استراتيجية مستقلة قادرة على التأثير في الحركة الإسرائيلية، وهذا ما يجعل إسرائيل ترى في النظام العربي والتطبيع معه رصيدا ايجابيا لتحقيق هذا الجانب. والبعد الحضاري والسياسي حيث تسعى إسرائيل لأن تكون مركزا "طبيعيا" للمنطقة وللنظام الإقليمي، بحيث لا تصبح جزءا طبيعيا مندمجا في المنطقة بل تسعى إلى أسرلة المنطقة وتشكيلها ثقافيا واقتصاديا وسياسيا حسب رؤيتها ومصالحها. كل ذلك يتم بالطبع دون "الحاجة" إلى أن تضطر للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني أو قبول أية قيود على قوتها.

لذلك لا تريد إسرائيل أن تكون دولة قوية في الشرق فقط، بل أن تكون القوة التي تحدد شروط النظام الذي يعمل فيه الشرق. على هذا الأساس تحدد علاقتها بالآخرين، فتضرب إيران، وتنافس تركيا، و"ترتاح" للنظام العربي الذي تراه "نموذجيا" لمشروعها.

إيران دولة تربط مصيرها بمصير الإقليم، تملك مشروعا تعتبره مشروع اسقلال حقيقي لها، وتربط استقلالها باستقلال الإقليم (الشرق) وإخراج قوى الغرب منه، وامتلاكه حق تقرير مصيره دون إملاءات من قوىً خارجية. هذا يتطلب إيرانيا الوقوف الجذري ضد إسرائيل كونها رأس حربة مشروع غربي صهيوني للهيمنة على الإقليم، ويفسر كذلك موقفها من فلسطين التي لن يكون الإقليم مستقلا إلا بخروج المستعمر منها، ودعوتها لخروج القوات الأجنبية من غرب آسيا، وتوجهها لأطراف الإقليم للاتفاق على مشروع ذاتي للأمن دون الحاجة إلى قوى خارجية.

ربطت إيران مصيرها بالشرق وبنت على ذلك، وجعلت مشروعها مشروعا للشرق، أو مشروع الشرق المستقل مشروعها. لذلك لا تناقش الأطراف الأخرى التي تأخذ موقفا سلبيا من المشروع الإيراني في الإقليم في عنوانه العريض كمشروع للشرق حيث يبدو ذلك محرجا، بل تذهب مباشرة إلى نقاش التفاصيل والإجراءات التي تتعلق بالسعي إلى إنجازه، أو بما يتبع إنجازه؛ مثل تحالفات إيران مع قوى خارج الدولة، أو "الإيديولوجيا" التي سيتم "فرضها" على الإقليم في حال تحرر من قوى "الخارج".

تركيا أيضا دولة أساسية في المنطقة تسعى لزيادة نفوذها وتحقيق مصالحها في الإقليم، لكنها لا تربط ذلك النفوذ وتلك المصالح بوضع محدد للإقليم، لا باستقلاله كإيران، ولا بتفكيكه كإسرائيل. هي جاهزة للتعامل معه كما هو؛ مرتبطا بالغرب كثيرا أو قليلا، وإسرائيل جزء "طبيعي" منه أم "دخيل" عليه، و بغض النظر عن شكل العلاقات بين الدول العربية نفسها أو علاقاتها بإسرائيل وبأمريكا. تركيا قادرة على العمل "لمصالحها" وزيادة "حصتها" في أي وضع تجد عليه الإقليم.

كما أنها ليست معنية بشرق "مستقل" كإيران، ولا تريد أن تكون مجرد قوة اقليمية، إنما ترى نفسها دولة مركزية تربط بين الشرق الأوسط وأوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى. وهي تسعى لتوسيع استقلالية قرارها عن الولايات المتحدة والغرب دون الانفصال عن المنظومة الغربية التي ربطت حضورها الاستراتيجي، وسعت لربط حضورها الثقافي بها منذ تشكلها كدولة حديثة. وهي تسعى لاستعادة مكانة تاريخية وثقافية في المنطقة، وإلى بناء مجال نفوذ سياسي واقتصادي، وتعزيز حضورها في الدول المجاورة، من خلال استثمار ما يتقاطع من مشروعها مع باقي المشاريع الفاعلة، دون الحاجة لأن ترى نفسها في تناقض مع أي من هذه المشاريع.

أعطى النظام التركي نفسه كامل الحرية، وأعفى نفسه من أية قيود "ايديولوجية"، لكي يتصرف "براحته" لما يراه مصلحة تركيا؛ لذلك هو يستطيع أن يوظف عضوية تركيا في الناتو وعلاقتها بالغرب، في الوقت نفسه الذي ينافس فيه الغرب على النفوذ (والحصة). كما تسعى تركيا إلى "إدارة" القضية الفلسطينية لصالحها. وهي لا تجد نفسها مضطرة لحسم التناقض بين طموحها في الاستقلال وبين انتمائها إلى المنظومة الغربية، وبين مركزيتها الإقليمية وضرورة استقلال شعوب الدول المجاورة.

النظام العربي مؤثر كبير أيضا في مستقبل الشرق، وربما لا يقل تأثيره عن إيران وتركيا، لكن ليس على طريقتهما من خلال وجود مشروع لكل منهما لمستقبل المنطقة، بل من خلال غياب المشروع، أو بشكل إدق، وجود مشروع لتغييب المشروع، ورؤية المصلحة في ذلك، والتماهي مع المشاريع المضادة لوجود شرق مستقل.

نظام الدولة "المعاقة" الذي يلقي بظلاله على النظام العربي، يتعارض مع أي مشروع للأمة، وللاستقلال الحقيقي للمنطقة، ويتخذ موقفا مناهضا لكل من يدعو إلى استدعاء عناصر القوة للإقليم، فاستثمار النظام العربي في ضعفه، وفي قدرته على الاصطفاف مع من "يرتاح" لذلك الضعف. هذا يفسر موقفه من فلسطين ومن المشاريع المختلفة المتعلقة بمستقبل المنطقة.

كما يفسر ذلك بوضوح موقف النظام العربي من إسرائيل والتقرب منها والتطبيع معها. فإسرائيل بمشروعها التفكيكي التوسعي تحتاج إلى محيط لا يمتلك قدرة استراتيجية جماعية على تقييد حركتها، و"بعض" النظام العربي يجد في العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة ضمانة لاستمراره. هنا يحدث التقاء بين مشروع إقليمي إسرائيلي يسعى لتفوق غير مقيد، ونظام عربي لا يريد تحويل إمكاناته إلى قوة سيادية مستقلة. مخاوف بعض النظام العربي من إسرائيل تكمن في تحسبها من أن يتجاوز "الجشع" الإسرائيلي موضوع السيادة إلى وجود النظام العربي نفسه.

من بين كل تلك المشاريع تبرز فلسطين، ليس مجرد موضوع تتباين فيه مواقف الأطراف الأربعة الفاعلة في الشرق، بل كمكان تنكشف فيه طبيعة كل مشروع. من هنا تسعى إسرائيل لحسم القضية الفلسطينية بما يضمن تفوقها وحرية حركتها الإقليمية، كون فلسطين العائق البنيوي والأخلاقي أمام تحويل التفوق العسكري الإسرائيلي إلى شرعية إقليمية. وتجعل إيران فلسطين "راية" مشروعها الإقليمي ومصدر شرعية لمقاومتها لإسرائيل والولايات المتحدة والمشروع الغربي في المنطقة. وتستخدم تركيا فلسطين باعتبارها قضية مركزية في خطابها السياسي والإقليمي، لكنها توازن ذلك بمصالحها الاقتصادية وعلاقاتها الغربية وطموحاتها الإقليمية.

أما النظام العربي فيتعامل مع فلسطين غالبا باعتبارها قضية يجب احتواؤها وإدارتها وتثمنها بالعائد عليها من استخدامها في علاقاتها بالولايات المتحدة وإسرائيل. هناك في الإقليم من يعتبر تحرير فلسطين متطلبا لتحقيق مشروعه، وهناك من يعتبرها مجرد موضوع تتصرف القوى الإقليمية والدولية بإسمه. هنا لا تعني "الفلسطينزم" أن يكون الجميع مع فلسطين، بل يصبح فهم فلسطين مدخلا لفهم العالم ونظام الهيمنة الذي يحكمه والنظام الإقليمي وحركته.

ما سبق يجعلنا في وضع أفضل نطل منه على مواقف الأطراف و"مشاريعها" و على علاقاتها البينية؛ فإسرائيل تسعى لقبولٍ بمركزيتها وتفوقها وهيمنتها على الإقليم. وإيران تتطلع إلى استقلال فعلي متكامل وسيادة حقيقية، ولا ترى ذلك ممكنا لها إلا اذا شمل الإقليم. وتركيا تريد حرية أكثر في حركتها واعترافا بمركزية دورها الإقليمي و"حصة" من النفوذ تناسب حجمها. ونظام عربي "مسكون" ببقائه ويعمل جاهدا على إدارة المخاطر والحفاظ على التوازنات القائمة.

هذا يفسر تناقض المشروعين "الإسرائيلي" والإيراني، وصراعهما الجذري على شكل الشرق ومسألة تحرره. وتذبذب المشروعين الإسرائيلي والتركي وتقاطعهما بين علاقات ومصالح اقتصادية قديمة وإمكانات للتعاون، وتنافس جدي في بعض الجغرافيا خاصة في سوريا. و"غرابة" العلاقة بين إسرائيل والنظام العربي المتعلق بمصالح أمنية واقتصادية وتطبيع، تلك العلاقة التي تشكل نموذجا لتقديم الخدمات مقابل الحماية. وجذرية المشروع الإيراني مقابل "براغماتية" المشروع التركي. ورضا النظام العربي عن المشروع التركي حيث تسعى تركيا لأن تحل محل قوى أخرى في مركز النفوذ، دون تغيير في طبيعة النظام الإقليمي القائم. و"جدية" رفض النظام العربي المرتاح لعجزه للمشروع الإيراني الذي يطالبه بامتلاك عناصر القوة والسيادة، والذي يختلف مع إيران في "صراعها" مع "الخارج" في حين هو يتنافس فيما بينه عليه.

بذلك تبدو صورة المشاريع في الإقليم أكثر اكتمالا ووضوحا؛ إسرائيل تملك مشروع إضعافه وتفكيكه وصهينته، وإيران تمثل إعادة تشكيله وإحيائه من موقع القوة والعمق الاستراتيجي والسيادة الفعلية، وتركيا تراه من موقع المركزية الإقليمية وتحسين وضعها داخل الفضاء الغربي، والنظام العربي يمثل آلية الحفاظ على الوضع القائم وإدارة التبعية والتنافس على "رضا" الخارج.

في ظل هذه المشاريع، المتناقض بعضها والمتقاطع بعضها الآخر، المتقاربة منها والمتباعدة، يبقى سؤال الشرق مفتوحا، وتتضح أكثر ضرورة تجسيده وتحرره، ذلك الأمر الذي يتطلب انتقالا من أمن الأنظمة إلى أمن المجتمعات، ومن السيادة الشكلية إلى الفعلية، ومن التنافس على النفوذ إلى التعاون بين دول مستقلة، ومن التعامل مع فلسطين باعتبارها ملفا إلى اعتبارها قضية تحرر كونية، وأخيرا التحرر من الهيمنة الإمبريالية الثقافية والكف عن استهلاك المفاهيم والنماذج الاستعمارية المفروضة إلى إنتاج معرفة ومشروع ثقافي وسياسي شرقي.

إذا ما استثمر "الشرقيون" في الوعي الكوني الذي صنعته "الفلسطينزم" كفلسفة للتحرر بكشفها نظام الهيمنة العالمي المعاصر، وفي مفهوم الدولة "المعاقة" الذي هو في جوهره ليس موقفا سياسيا من نظام بعينه، ولا حكما أخلاقيا عليه، ولا مجرد وصف لحالة ضعف الدولة أو فشلها، بل مدخل منهجي لفهم طبيعة الدولة "المتوطنة" في أجزاء من الشرق وعلاقتها بالنظام الحاكم والمجتمع و"الخارج"، فإن فك لغز الحالة المستعصية التي يعيشها الشرق تصبح ممكنة، وطريق صياغة مشروعه للتحرر تصبح متاحة. الشرق المجسد والحر ضروري ليس فقط لأهله، بل لعالم أكثر توازنا واستقرارا.