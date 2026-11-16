الاحتلال يجبر محافظ الخليل ووفدا أوروبيا على مغادرة قرية أم الخير جنوب الخليل

وطن للأنباء: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محافظة الخليل خالد دودين يرافقه وفدا أوروبي على مغادرة قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي أم الخير خليل الهذالين، إن قوات الاحتلال أجبرت الوفد الأوروبي والمحافظ وممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والبلديات على مغادرة القرية، خلال زيارة هدفت إلى الاطلاع على أوضاعها وما تتعرض له من اعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين.

وأضاف أن الاحتلال أعلن القرية منطقة عسكرية مغلقة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستعمرين، الذين أقاموا مؤخراً بؤرة استعمارية لتوسيع مستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في القرية، في سياق محاولات تهجير سكانها.

وأشار إلى أن القرية شهدت خلال الأيام الماضية اعتداءات متواصلة من قبل المستعمرين، شملت مهاجمة منزل المواطن محمد موسى شناران في خربة واد الرخيم، وإحراق مركبته وخزان المياه، وتحطيم محتويات المنزل وهدم أجزاء من طابقه الثاني، بحماية قوات الاحتلال.

وأوضح الهذالين أن قوات الاحتلال تفرض قيوداً متكررة على حركة المواطنين، من خلال إغلاق البوابات الحديدية والمداخل بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ما يعزل السكان عن محيطهم، ولا سيما بلدة يطا ومدينة الخليل، ويعيق وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاحتياجات الأساسية.