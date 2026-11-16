الاحتلال يخطر بهدم 65 شقة سكنية وفيلا في مدينة الخليل

وطن للأنباء: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم فيلا و65 شقة سكنية في مدينة الخليل، تقطنها عشرات العائلات.

وقال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، إن الإخطارات تشمل عمارتين سكنيتين تضم الأولى 25 شقة والثانية 40 شقة، إضافة إلى فيلا سكنية، وتقع قرب دائرة السير ومنطقة بئر المحجر، وتطل على بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

وأضاف أن المباني المخطرة حاصلة على التراخيص اللازمة من بلدية الخليل، فيما يدعي الاحتلال أنها قريبة من الشارع الاستيطاني رقم (35)، معتبراً أن هذه الإخطارات تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف المدينة.

وأكد أن البلدية، بالتعاون مع الدوائر الحكومية الفلسطينية، تتابع الملف قانونياً لوقف قرارات الهدم، مطالباً المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مشيراً إلى أن عدداً من الإخطارات حُددت بمهلة أسبوع.

من جانبه، قال عضو بلدية الخليل معمر العويوي، إن استهداف 65 شقة سكنية في مناطق (أ) يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً للأمن السكني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المدينة.

وأوضح أن هذه الإخطارات تهدد عشرات العائلات التي بنت استقرارها ومستقبل أبنائها في هذه المنازل، بعد سنوات من العمل والادخار والاستثمار، مؤكداً أن خطورة هذه الإجراءات تتجاوز المباني المستهدفة لتطال حق المواطنين في السكن والأمان والاستقرار.

وأشار العويوي إلى أن المجلس البلدي يعمل على متابعة الإجراءات القانونية والإدارية، وتوثيق الانتهاكات وتحريك المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية، ووضع القضية أمام الرأي العام المحلي والدولي.

ودعا إلى تحرك وطني ومجتمعي وإعلامي وحقوقي عاجل لمواجهة التصعيد، مؤكداً أن المنازل المستهدفة ليست مجرد مبانٍ، بل تمثل حياة عائلات ومستقبلها في المدينة.