الاحتلال يواصل خروقاته في غزة.. قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية في مناطق متفرقة شرقي القطاع وجنوبه، ما يهدد حياة المواطنين والنازحين.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، برصاص قوات الاحتلال داخل مدرسة جنوبي مدينة خان يونس.

وفي السياق، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال شرقي مدينة خان يونس وشرقها، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار متكرر في المناطق الشرقية والغربية من المدينة.

كما استهدفت نيران آليات الاحتلال منازل المواطنين شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما طال قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج وشرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال غربي وشرقي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف جنوبي المدينة، وصلت بعض طلقاته إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي خان يونس.

و أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 1,647 شهيدا، إضافة إلى 5,969 مصابا، فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74,699 شهيدا و176,098 مصابا.