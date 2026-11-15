"اليونيسف" تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات إلى أطفال غزة

وطن للأنباء: دعا المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والوصول إلى الأطفال في كل مكان بقطاع غزة، مؤكدا أن أطفال غزة محرومون من أبسط مقومات الحياة.

وأشار المكتب في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه رغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار ما زال الأطفال يعانون في قطاع غزة، حيث استشهد 360 طفلا منذ إعلان وقف إطلاق النار وأصيب أكثر من 1700 آخرين بإصابات بالغة، ما يعد انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار.

وقال إن الأوضاع في القطاع مأساوية خاصة مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن منظمة "يونيسف" وسعت من استجاباتها الإنسانية منذ وقف إطلاق النار وتعمل على توفير الرعاية الصحية والمياه الآمنة لأكثر من مليون شخص، ولكن تظل "الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع أكبر بكثير مما يتم تقديمه".

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل التشديد ومنع دخول بعض المواد الأساسية والضرورية كقطع غيار أنظمة المياه والصرف الصحي ومواد الإيواء، وأن الظروف الحالية تهدد جيلا كاملا عانى بشدة خلال الأعوام الماضية.

وأوضح المكتب أن المنظمة تعمل في 80% من مساحة قطاع غزة، ولكن هناك مناطق يصعب الوصول إليها، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع الشركاء والمنظمات الأخرى في محاولة لتلبية احتياجات أهالي غزة.