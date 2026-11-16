الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من نابلس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في محيط البلدة القديمة ، وشارع الجامعة القديم ومنطقة التعاون وشارع فيصل، واعتقلت المواطنين مجاهد عاشور والشقيقين رامز وسليمان ابو صالحة، وياسر منصور.

في سياق آخر، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، وأغلقت طرقا فرعية بواسطة مركبات فلسطينية بعد مصادرة مفاتيحها، خاصة بالقرب من حاجز دير شرف غرب المدينة.