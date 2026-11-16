عملة ترامب تهبط دون الدولار لأول مرة بعد خسارة 99% من ذروتها

وطن للأنباء: هبطت عملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشفرة إلى أقل من دولار للمرة الأولى منذ إطلاقها، بعدما خسرت معظم قيمتها منذ بلوغها ذروة تجاوزت 75 دولاراً في يناير/كانون الثاني 2025. ويأتي هذا التراجع بعد أشهر من تقديرات أظهرت تكبد مئات الآلاف من المحافظ خسائر بمليارات الدولارات، بينما حقق ترامب والجهات المرتبطة به عائدات كبيرة من مشروعات العملات المشفرة.

هبوط إلى ما دون الدولار

سجلت عملة "ترامب الرسمية" مستوى أدنى من دولار واحد السبت، بعدما راوحت قرب 1.09 دولار في إغلاق اليوم السابق. وأظهرت بيانات الأسعار التاريخية أن العملة هبطت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني إلى نحو 0.90 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ إطلاقها في يناير/كانون الثاني 2025. وخسرت مقارنةً بقمّتها التاريخية البالغة نحو 75.35 دولاراً، نحو 99% من قيمتها.

وتم تداول عملة ترامب اليوم الأحد عند 0.97 دولار عند الساعة 15:22 بتوقيت مكة، وهو مسار يعزّز تدهورها وتسجيلها لأدنى مستويات متتالية في نوفمبر. ففي 4 نوفمبر، هبطت إلى نحو 1.22 دولار، ثم تراجعت إلى قرابة 1.12 دولار في 8 نوفمبر، قبل أن تكسر حاجز الدولار في 14 نوفمبر. وتزامن التراجع مع موجة بيع أوسع في سوق العملات المشفرة، ومع خسائر جديدة للعملة بعد الانتخابات النصفية الأميركية.

وكانت العملة قد أُطلقت في 17 يناير/كانون الثاني 2025، قبل أيام من تنصيب ترامب رئيساً. وارتفع سعرها سريعاً في الأيام الأولى، ثم وصل إلى أعلى مستوياته قرب 75 دولاراً في 19 يناير/كانون الثاني. لكن المكاسب تلاشت مع مرور الوقت، وتحولت العملة إلى مستوى يقل عن دولار، بعدما تراجع الطلب عليها وتكبد المشترون المتأخرون خسائر كبيرة.

وعلق حساب على منصة إكس باسم Cryoto GEMs مهتم بالعملات المشفرة بتهكم: "نشرت منصة "بينانس" للتو معلومات حول عملة ترامب، لقد حذرتكم جميعاً... وها قد حدث الأمر أخيراً". في إشارة إلى عدم الجدوى من الاستثمار في عملة ترامب الرقمية.

نحو مليون محفظة سجلت خسائر

وأظهر تحليل أجرته شركة تحليل بيانات العملات المشفرة "نانسن" ونشرته منصة "كوين ديسك" في 4 يوليو/تموز 2026، أن 988 ألفا و905 محافظ اشترت العملة كانت تسجل خسائر حتى نهاية يونيو/حزيران، من أصل نحو 1.48 مليون محفظة تعاملت بها. وقدرت الخسائر الإجمالية لهذه المحافظ بنحو 3.81 مليارات دولار، أي إن قرابة ثلثي المحافظ كانت في المنطقة الخاسرة.

وتشمل هذه الحصيلة الخسائر التي تحققت بعد بيع العملة، إلى جانب خسائر دفترية لدى من احتفظوا بها رغم انخفاض سعرها. وتكشف بيانات التحليل تفاوتاً حادّاً بين المشترين. فقد حققت 492 ألفاً و285 محفظة أرباحاً مجمعة بنحو 4.04 مليارات دولار، تركزت مكاسب كبيرة منها لدى مشترين دخلوا السوق في الساعات الأولى من الإطلاق، عندما كان السعر دون دولار.

عائدات كبيرة لترامب

لكن هذه الخسائر للمستثمرين قابلتها أرباح لترامب وعائلته، إذ أظهرت الإفصاحات المالية السنوية التي نشرها المكتب الأميركي لأخلاقيات الحكومة في 30 يونيو/حزيران الماضي أن شركة مرتبطة بترامب حققت 636 مليون دولار من العملة المشفرة. كما أظهرت الإفصاحات أن ترامب بلغ دخله من مشروعات العملات المشفرة أكثر من 1.4 مليار دولار خلال 2025.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع شركة "إبسوس" ونُشرت نتائجه في 19 أغسطس/آب 2026، أن 63% من المشاركين رأوا أن استفادة ترامب وعائلته من مشروعات العملات المشفرة غير ملائمة، مقابل 32% اعتبروها ملائمة. وقال نصف الجمهوريين المشاركين إن مصالح ترامب التجارية تؤثر في قراراته، رغم تعهده بمحاربة الفساد.

وكان ترامب قد رد على انتقادات تضارب المصالح بالقول إن أصوله المالية موضوعة في صناديق ائتمانية يديرها آخرون، وإنه لا يتدخل في شؤونه المالية. لكن هبوط العملة إلى أقل من دولار، مع اتساع عدد المحافظ الخاسرة، أعاد التركيز إلى الفجوة بين أداء الأصل الذي اشتراه الجمهور والعائدات التي أعلنتها الجهات المرتبطة بالرئيس.