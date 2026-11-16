محمود كلّم يكتب لوطن: خالد عيسى... غيابك أبعد من المسافات

بعض الراحلين لا يغادرون المكان الذي احتلّوه في أرواحنا، حتى وإن ابتعدت المسافات، وبعض الغياب يأتي ثقيلاً إلى حدّ أننا نعجز عن تصديقه. هكذا جاء رحيلك يا خالد.

أحببناك كثيراً. قرأنا كل ما كتبت، وتابعنا مشاكساتك، وضحكنا من سخرية قلمك، وتأملنا تلك الروح الفلسطينية المرهفة التي كانت تختبئ خلف كلماتك. كنت واحداً من أكثر الكتّاب تميزاً وحضوراً على صفحات التواصل الاجتماعي؛ لك أسلوبك الذي لا يشبه أحداً، ولك نكهتك الخاصة التي كان يصعب معها المرور على نصوصك دون التوقف عندها.

قبل نحو عقد من الزمن، زرتك في بيتك بمدينة هلسنبوري، جنوب السويد. ما زلت أذكر ذلك اللقاء، ودفء الاستقبال الذي حظيت به منك ومن زوجتك، رحمها الله، ومن بناتك وصهرك.

كان لقاءً دافئاً بتفاصيله، وما زال حاضراً في الذاكرة بكل ما حمله من مودة وألفة.

ومنذ ذلك اللقاء، تعمّدت ألا أزورك مجدداً، واكتفيت بأن أستمع إلى صوتك عبر الهاتف؛ كنت أخشى أن تتغير صورتك في ذاكرتي، فأردت أن تبقى كما رأيتك يومها، قبل أن ينهك المرض جسدك.

يومها، وبعفوية، سألتك: كم ولداً عندك؟

فأجبتني مازحاً: بنتين وبنت!

ضحكت يومها، ولم أكن أعرف أن هذه الإجابة العفوية ستبقى واحدة من تلك التفاصيل الصغيرة التي تستقر في الذاكرة، ثم تتحول بعد الرحيل إلى شيء يشبه الغصّة.

خالد عيسى الكاتب المبدع هو خالد عيسى الإنسان. لم يكن ثمة تناقض بين الرجل الذي نقرأه والرجل الذي نلتقيه. تلك المشاكسة التي عرفناها في كتاباتك كانت جزءاً من شخصيتك، وذلك الحضور الذي كان يملأ كلماتك كان حاضراً أيضاً في مجلسك وبيتك. لم تكن تكتب شيئاً وتعيش شيئاً آخر؛ كنت أنت نفسك، بلا أقنعة ولا مسافات.

وها أنت تغادرنا، بعيداً عن الشجرة...

شجرة أبي عرب، شجرة ناجي العلي؛ تلك الشجرة التي ارتبطت في وجداننا بحكاية الفلسطيني الذي يحمل وطنه في غربته، ويظل مشدوداً إلى جذوره، مهما ابتعدت به المنافي.

كم هو موجع أن نودّع إنساناً عرفناه من خلال كلماته، ثم جمعنا به لقاء إنساني دافئ، فإذا بتلك الذكرى تصبح اليوم كل ما نملكه في مواجهة غيابك.

يا خالد، لم تكن مجرد اسم يمرّ على صفحات التواصل، ولا مجرد كاتب نقرأ له ثم نمضي. كنت واحداً من أولئك الذين يتركون أثراً لا تمحوه الأيام، بكتاباتك ومشاكساتك وتلك الروح التي عرفناها في كلماتك وفي لقائنا بك.

سنفتقد مشاكساتك، وسنفتقد تلك الكلمات التي كانت تحمل شيئاً منك، وسنفتقد حضورك الذي لم نكن نعرف أن غيابه سيكون بهذا الثقل.

وداعاً يا خالد...

وداعاً أيها الفلسطيني المرهف، يا ابن الحكاية التي لم تنتهِ، ويا صديق المسافات البعيدة.

رحلتَ، وبقيت كلماتك، وبقيت ذكراك، وبقي ذلك اللقاء في هلسنبوري، جنوب السويد، شاهداً على أن بعض الناس، حتى وإن قلّت لقاءاتنا بهم، يتركون في القلب مكاناً لا يشغله أحد.

رحمك الله رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناته، وألهم بناتك وأحبتك الصبر والسلوان.

وداعاً يا خالد... من بعيد.