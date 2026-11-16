إصابة مواطنين جراء دعسهما من مركبة للاحتلال في جنين

وطن للأنباء: أصيب مواطنان، مساء اليوم الأحد، جراء دعسهما من مركبة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة الألمانية شرق مدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمواطنين يبلغان من العمر (26 و36 عاما) جراء دعسهما من مركبة عسكرية للاحتلال، مشيرة إلى أن أحدهما أصيب بكسر كامل في القدم وإصابة في الرأس، فيما أصيب الآخر بكسر كامل في القدم، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.