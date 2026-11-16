الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صاف بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائما جزئياً معتدلا في معظم المناطق، ويطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات من الامطار على بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.