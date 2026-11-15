150 ألف خيمة محتجزة على الحدود.. 4 دول تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة وتطالب "إسرائيل" بفتح المعابر مع اقتراب الشتاء

وطن للأنباء: وصف وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا، اليوم الأحد، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي"، محذرين من تداعيات دخول فصل الشتاء على مئات الآلاف من السكان الذين يفتقرون إلى المأوى، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

فيضانات غزة تنذر بمزيد من المعاناة مع الشتاء

وفي بيان مشترك نُشر عبر البوابة الرسمية للحكومة البريطانية، أوضحت الدول الأربع أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت القطاع ضاعفت من معاناة المدنيين، مشيرة إلى أن هذه الفيضانات لم تكن سوى «العاصفة الأولى في هذا الشتاء».

وأكد الوزراء أن سكان غزة بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدات الإنسانية، كاشفين عن احتجاز 150 ألف خيمة وإمدادات حيوية أخرى على الحدود ومنعها من الدخول إلى القطاع.

وشدد البيان على أن «هذا الوضع قابل للتغيير بالكامل، ولا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك قبل أن يشتد فصل الشتاء بالكامل».

مطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات دون عوائق

وحثت الدول الأربع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع، تضمنت وقف التأخيرات فوراً، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

كما طالبت بفتح المعابر والسماح بإدخال الخيام المكدسة على الحدود، إلى جانب إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج الضرورية لتسيير العمليات الإنسانية وجهود التعافي المبكر، قبل فوات الأوان.

دعوة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار

وفي ختام بيانهم، دعا وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا جميع الأطراف إلى تنفيذ «الخطة الشاملة لغزة»، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما يضمن وصول المساعدات والإغاثة الإنسانية إلى مستحقيها في القطاع.