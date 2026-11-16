البحرية الإيرانية: اشتعال ناقلة نفط مخالِفة إثر اصطدامها بلغم شرق مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلنت بحرية الجيش الإيراني أن ناقلة نفط مخالِفة اصطدمت قبل ساعات بلغم بحري إلى الشرق من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وشددت بحرية الجيش الإيراني على أن حوادث الاصطدام بالألغام واندلاع الحرائق، تُعد النتيجة الحتمية لأي تحرك بحري غير قانوني يتم من دون تنسيق مسبق مع القوات المسلحة الإيرانية.

وفي وقتٍ سابق الأحد، أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عن تعرض ناقلتي نفط لانفجار كبير إثر اصطدامهما بلغم بحري خلال محاولتهما عبور الممر غير القانوني جنوب مضيق هرمز.

وفي السياق، حذّرت بحرية حرس الثورة، مالكي الناقلات ومديري شركات الشحن وأطقم السفن، من الاقتراب من المنطقة المحظورة في المضيق.

كما حذّرت السفن من "خداع الجيش المعتدي الأميركي"، قائلةً إن هذا سيكون مصير جميع السفن التي تنتهك لوائح العبور الإيرانية.

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الأحد، أن إيران أظهرت التزامها بالمسار الدبلوماسي، وأن الكرة باتت في الملعب الأميركي لاتخاذ إجراءات تتيح لطهران إعادة فتح مضيق هرمز.

يأتي هذا فيما حذّرت إيران أكثر من مرّة من الإبحار عبر مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق، مطالبةً الشركات بعدم الانصياع للأوهام الأميركية وادّعاءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما يسمّى "تأمين المضيق وإزالة الألغام منه".