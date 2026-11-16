إبراهيم أبو عواد يكتب لوطن: كشف التناقضات الاجتماعية بين سميحة خريس وتوني موريسون

وظيفة الرواية ليست جَعْلَ المجتمع يبدو أجمل مِمَّا هو عليه، أوْ منح القارئ صورة مطمئنة عن الناس والعلاقات والقيم التي تحكم حياتهم. الرواية الجادَّة تفعل العكس أحيانًا، تزيح السِّتارَ عن الأشياء التي يتفق الناسُ على عدم رؤيتها، وتقترب من المساحات التي يختبئ فيها الظلمُ خلف العادات، والتمييز خلف الأخلاق، والاستغلال خلف روابط القرابة، والخوف خلف ادعاءات الاحترام. إنها لا تكتفي بوصف المجتمع، بل تضعه أمام نفسه، وتكشف الفجوة بين ما يقوله عن ذاته، وما يمارسه فعليًّا.

من هذا المدخل يمكن قراءة تجربة الروائية الأردنية سميحة خريس ( وُلدت 1956 ) إلى جانب تجربة الروائية الأمريكية توني موريسون ( 1931_ 2019 / نوبل 1993 ).

نحن أمام كاتبتَيْن تنتميان إلى بيئتين مختلفتين تاريخيًّا وثقافيًّا، ولا يجوز وضع تجربتيهما في ميزان واحد، أو التعامل معهما باعتبارهما تعالجان المشكلات نفسها بالطريقة نفسها. لكن ثمَّة مساحة أدبية مشتركة تستحق الانتباهَ والتأمُّل، اهتمامهما بالإنسان الذي يجد نفسه مُحَاصَرًا ببنية اجتماعية لا يملك القدرةَ على تغييرها، وبعلاقات تبدو طبيعية في ظاهرها، بينما تَحمل في داخلها أشكالًا من السيطرة والإقصاء والتفاوت.

تأتي أهمية هذه المقارنة من أن خريس تنظر إلى المجتمع الأردني والعربي من داخل تفاصيله التاريخية والعائلية والريفية والحضرية، فيما تنطلق موريسون من التجربة الأمريكية الأفريقية، والتاريخِ الطويل للعبودية والعنصرية، وما تركتهما من آثار في الوعي والذاكرة والعلاقات الإنسانية.

خريس تقترب من تحولات المجتمع وتناقضاته عبر الأسرة والعشيرة والمرأة والذاكرة والموروث، وموريسون تفكك أثر العِرق والسُّلطة واللون والذاكرة الجمعية في تشكيل مصائر الأفراد. وبين العالمَيْن، تظهر قضايا لا تفقد أهميتها بتغيُّر المكان، تتمحور حول امتلاك حق تقرير حياة الآخرين، وتحديد قيمة الإنسان، وسبب تحوُّل القيم التي يُفْتَرَض أن تحمي الجماعة إلى أدوات لمراقبة أفرادها ومعاقبتهم.

خريس لا تتعامل مع المجتمع الأردني بوصفه كتلة متجانسة، ولا تكتفي باستحضار العادات والتقاليد باعتبارها عناصر فولكلورية تُضفي على الرواية طابعًا محليًّا. إنها تشتغل على المجتمع بوصفه شبكة من العلاقات والمصالح والتفاوتات والتحولات.

الأسرة ليست دائمًا مساحة آمنة، والقرابة لا تعني بالضرورة الإنصافَ، والانتماء إلى الجماعة قد يمنح الإنسانَ الحماية، لكنَّه قد يتحوَّل أيضًا إلى قيد يحدد خياراته، ويضع حدودًا لحريته.

تتَّجه خريس إلى استعادة مرحلة من تشكُّل المجتمع الأردني، وتتابع حياةَ الناس وعلاقاتهم العائلية والاجتماعية وتحوُّلات أنماط العيش، معَ حضور واضح للبيئة المحلية، وما شهدته من تغيرات. ولا تكمن أهمية هذا الاشتغال في توثيق ملامح زمن مضى فحسب، بل في إظهار الكيفية التي تتكون بها السُّلطة داخل العلاقات اليومية، وتداخل المصالح العائلية معَ التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتغيُّر حياة الناس من دون أن تختفي البنى القديمة التي تتحكم فيهم.

وهُنا تبرز مفارقة اجتماعية تستحق التوقفَ عندها، المجتمعُ الذي يعتز بتماسك الأسرة قد يكون هو نفسه المجتمعَ الذي لا يمنح جميعَ أفراد الأسرة القَدْرَ نفسه من الحرية أو الاعتبار. والحديثُ عن التضامن لا يلغي وجود التفاوت في توزيع السُّلطة، والاحتفاء بالروابط العائلية لا يعني أن تلك الروابط تخلو من الصراع.

قد يجد الفردُ نفسه مُطالبًا بالتضحية برغبته الشخصية كي لا يُخِلَّ بالتوازن الذي تريده الجماعة، حتى عندما يكون هذا التوازن قائمًا على حرمانه من حق الاختيار. هذه المسألة لا تتعلق بالأسرة الأردنية وحدها، بل تكشف سؤالًا اجتماعيًّا أوسع، هل نحافظ على الجماعة لأنها تمنح أفرادَها الأمان أمْ نطالب الأفرادَ بالحفاظ عليها حتى عندما تتحوَّل إلى مصدر للأذى؟. هُنا تحديدًا تصبح الرواية أداة نقد، لأنها لا تكتفي بإظهار قوة الروابط الاجتماعية، بل تختبر حدودَ عدالتها.

موريسون ذهبت إلى منطقة أكثر قسوة في كشف التناقض بين المبادئ المُعلَنة والواقعِ المُعاش. في المجتمع الأمريكي الذي رفع شعارات الحرية والمساواة، ظلَّت التجربة الأفريقية الأمريكية شاهدة على تاريخ من الاستعباد والتمييز والإذلال. لم يكن التناقض مجرد اختلاف بين خطاب سياسي وممارسة اجتماعية، وإنما كان نظامًا تاريخيًّا جعلَ بعضَ البشر يتمتعون بحقوق كاملة، بينما جرى التعامل معَ آخرين باعتبارهم أقل قيمةً وإنسانيةً.

لا تُقَدِّم موريسون العبودية باعتبارها حادثة انتهتْ بإلغاء نظام قانوني، بل تلاحق ما يبقى منها في النفوس والأجساد والذاكرة والعلاقات بين الأمهات والأبناء. وهكذا يتحول السؤال الوجودي من مجرد إدانة للماضي إلى مساءلة نظام اجتماعي جَعَلَ الإنسانَ مُضطرًّا إلى مواجهة خيارات صعبة ومعقدة. وهي لا تكتفي بإعادة سرد وقائع تاريخية، إنها تنفذ إلى التجربة الإنسانية التي لا تستطيع الوثائق القانونية وحدها نَقْلَها.

رُبَّما تكون المرأة أكثر الشخصيات قدرة على كشف حقيقة النظام الاجتماعي في أعمال الكاتبتَيْن. ليس لأنها ضحية بالضرورة، بل لأنها تقف في منطقة تتقاطع فيها سُلطات متعددة، سُلطة الأسرة، وسُلطة الرَّجل، وسُلطة العُرف، وسُلطة الصورة التي يريد المجتمعُ أن تظهر بها المرأةُ أمام الآخرين.

في عالَم خريس، لا تبدو المرأة شخصية هامشية، أو مجرد عنصر مكمل للحكاية. إنها حاضرة في صراعات المجتمع وتغيراته، وعلاقاتها بالأسرة والآخرين، ومحاولاتها لفهم ذاتها، وانتزاعِ مساحة من الاستقلال. وتكتسب هذه الشخصيات أهميتها من أنها لا تتحرك جميعها بالطريقة نفسها، فهناك المرأة التي تقاوم، والتي تتكيف، والتي تصمت، والتي تتخذ قرارات تبدو متناقضة لأنها محكومة بظروف لا تسمح لها دائمًا بالاختيار الحُر.

وهذه نقطة مهمة في قراءة خريس، لا ينبغي اختزال المرأة عندها في ثنائية جاهزة، امرأة متمردة في مقابل امرأة خاضعة. الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك. قد تكون المرأة قوية في مواجهة ظرف مُعيَّن، وعاجزة أمام ظرف آخر، وقد ترفض سُلطة الرَّجل، لكنها تعيد إنتاج بعض أشكال السيطرة داخل محيطها الأسري. وقد تدافع عن تقاليد المجتمع لأنها تشعر بأنها جزء من هويتها، ثم تكتشف أن بعض هذه التقاليد يضعها في مرتبة أدنى من الآخرين.

وبناء شخصية المرأة في روايات خريس يتصل بمسألتي التمرد والتهميش، والشخصيات النسائية تظهر في علاقات متشابكة معَ الآخرين، بين الإرادة والصراع والإقصاء. وهذه قضية مهمة، لأنها تبتعد عن تقديم المرأة باعتبارها شخصية ذات وظيفة واحدة، وتتعامل معها بوصفها كائنًا إنسانيًّا تتداخل في تكوينه الرغبة والخوف والضعف والقوة.

أمَّا عند موريسون، فإن قضية المرأة لا تنفصل عن قضية العِرق. المرأةُ السوداء في المجتمع الأمريكي لا تواجه التمييزَ على أساس الجنس وحده، وإنما تتعرض أيضًا لتمييز عنصري يؤثر في صورتها عن نفسها، وفي موقعها داخل المجتمع. وهذا التداخل يمنح كتابتها عُمقًا خاصًّا، لأنها لا تتحدث عن اضطهاد نظري، بل عن حياة نساء يتعرضن لأشكال متراكبة من الإقصاء.

لا تنتقد موريسون التمييزَ العنصري في صورته المباشرة فحسب، وإنما تكشف قدرته على التسلل إلى داخل الإنسان، حتى يصبح الضحية شريكًا في محاكمة ذاته. وهذه من أكثر صور التناقض الاجتماعي قسوةً، أن ينجح المجتمع في إقناع إنسان بأن المشكلة فيه، وليست في المعايير الظالمة التي تحاصره.

يلتقي مسار الكاتبتين في مساءلة المجتمع عندما يمنح المرأةَ مكانة مشروطة، يُرحِّب بها ما دامت تؤدي الدورَ المطلوب منها، ويشكك فيها عندما تحاول إعادةَ تعريف هذا الدور. غَير أن اختلاف السياق يظل أساسيًّا، ففي روايات خريس تتشكل هذه المسألة ضمن منظومة محلية من العلاقات الأسرية والعشائرية والتحولات الثقافية، بينما تضع موريسون المرأةَ السوداء داخل تاريخ أمريكي تتداخل فيه العنصرية مع النظام الأبوي.

من الأخطاء الشائعة التعاملُ مع العائلة باعتبارها وحدة اجتماعية بريئة من الصراعات. العائلة قد تكون المكان الذي يتعلم فيه الإنسانُ الحُب والانتماء، لكنها قد تكون أيضًا المكان الذي يتعلم فيه الخضوع، والتمييز بين الأبناء، وتقديم السُّمعة وكلام الناس على مصلحة الفرد.

تمنح خريس العلاقات الأسرية مساحةً مهمة في تصوير المجتمع، لأنها تدرك أن التحولات الكُبرى لا تحدث خارج البيوت فقط، وإنما تبدأ أحيانًا من داخلها. التغيرُ في مكانة المرأة، واتساع فرص التعليم، والانتقال من الريف إلى المدينة، وتبدل الظروف الاقتصادية، كلها عوامل تعيد تشكيل العلاقات بين الأجيال. ومع ذلك، فإن تغير الظروف لا يعني بالضرورة اختفاء العقليات القديمة.

قد يتعلم الأبناء في المدارس والجامعات أفكارًا جديدة عن الحرية والمساواة، لكنهم يعودون إلى بيئة أسرية ما زالت تتوقع منهم الالتزام بترتيبات قديمة. وقد تتغير المظاهر الخارجية للأسرة، فيما تبقى طريقة اتخاذ القرار محكومة بالسُّلطة نفسها. وهُنا يظهر التناقض بين التقدم الذي يعيشه المجتمع في بعض المجالات، والتأخرِ الذي يحتفظ به في مجالات أُخرى.

إنَّ ما يستحق النقد ليس وجود التقاليد في حد ذاته، وإنما تحويلها إلى حُجَّة تمنع مراجعة الممارسات الظالمة. التقاليد ليست كتلة واحدة، ولا ينبغي منحها حصانة أخلاقية لمجرد أنها موروثة. بعض العادات يَحمل خبرةً اجتماعية متراكمة، وبعضها الآخر يعيد إنتاج تفاوتات لم يعد من الممكن الدفاع عنها.

عند موريسون، تصبح العائلة المكان الذي تتجسد فيه آثار التاريخ العام. العبودية لم تكن مجرد نظام عمل قسري، وإنما اعتداء على الروابط الإنسانية نفسها، إذْ كان العبيد معرضين للبيع والفصل عن أُسرهم، وانتزاع أبنائهم منهم. لهذا فإن مأساة الأمومة لا يمكن فهمها بمعزل عن السُّلطة التي سلبت الأم حقها في حماية أطفالها. إنها مأساة مجتمع صادرَ من الإنسان أبسطَ حقوقه، ثم تركه يواجه وحده النتائج النفسية والأخلاقية لتلك الجريمة.

وهُناك فرقٌ جوهري بين الحالتين. الأسرة عند خريس تظهر ضمن شبكة من التحولات الاجتماعية التي تتفاوت فيها درجات الحرية والسُّلطة، بينما تظهر عند موريسون آثار نظام استعبادي حَطَّمَ الروابطَ الأسرية

بصورة مباشرة وممنهجة. ومعَ ذلك، تكشف التجربتان أن الحياة الخاصة ليست منفصلة عن السياسة، فما يحدث داخل البيت قد يكون انعكاسًا لما يحدث في المجتمع الكبير.

من التناقضات التي تستحق الانتباه أيضًا أن المجتمعات كثيرًا ما تتحدث عن تكافؤ الفرص، لكنها لا تمنح أبناءها الظروف نفسها للنجاح.الإنسانُ لا يبدأ حياته من النقطة ذاتها التي يبدأ منها الآخرون، ولا يمتلك الجميعُ القدرةَ نفسها على الوصول إلى التعليم والعمل والأمان والاستقرار.

تقترب خريس من هذا الجانب من خلال رصدها للتحولات الاجتماعية والاقتصادية في الأردن والعالم العربي، وما تتركه هذه التحولات من آثار في حياة الأفراد والعائلات. التحولُ من نمط عيش إلى آخر لا يحدث بصورة متساوية بين الناس، بعضهم يستطيع استثمارَ التغيير، وبعضهم يجد نفسه مهددًا بفقدان مكانته أو مصادر رزقه، فيما يظل آخرون أسرى ظروف اجتماعية لا تسمح لهم بالانتقال إلى واقع أفضل بسهولة.

وهذا الانفتاح مهم في تجربة خريس، لأنه يمنع حصرَ اهتمامها في وصف المجتمع الأردني وحده، ويكشف عن رغبة في فهم آليَّات التسلط والاستغلال بوصفها قضايا إنسانية تتخذ أشكالًا مختلفة بحسب المكان والتاريخ.

أمَّا موريسون، فقدْ جعلت الفقرَ والطبقة جزءًا أساسيًّا من فهم الشخصيات التي تكتب عنها، فهي لا تعيش العنصرية في عالم مجرد، وإنما في بيئة من الفقر والتفكك والعنف الأسري والاجتماعي. إنها لا تواجه مشكلة في نظرة المجتمع إلى لون بشرتها فقط، بل تواجه أيضًا ظروفًا معيشية ونفسية تحرمها من الحماية والاعتراف.

والنقطة التي تجعل كتابة موريسون مؤثرة أنها لا تُحوِّل الفقرَ إلى صفة أخلاقية، ولا تتعامل معَ الفقراء باعتبارهم أشخاصًا أقل قيمة، أو أقل قدرة على التفكير والحُلْم. إنها تكشف كيف تتفاعل الظروف الاقتصادية معَ التمييز الاجتماعي لتضييق الخيارات أمام الإنسان.

في المقابل، لا يصح أن نقرأ التفاوتَ الطبقي في أعمال الكاتبتَيْن باعتباره ظاهرة متطابقة. العنصرية المؤسسية في التاريخ الأمريكي لها خصوصيتها، كما أن التحولات الاقتصادية والبنى العائلية والعشائرية في المجتمع الأردني لها ظروفها المختلفة.

لكن المقارنة تكشف أمرًا مشتركًا. لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية بجدية ما دام الإنسان يُحاسَب على ظروف لَم يخترها، أوْ يُحرَم من فُرص لا تتاح إلا لمن وُلدوا في مواقع اجتماعية أكثر امتيازًا.

هُناك جانب آخر يَجمع التجربتين، ويتمثل في التعامل معَ الذاكرة باعتبارها مدخلًا لفهم الحاضر. المجتمعاتُ لا تتخلص من تناقضاتها بمجرد مرور الزمن، ولا تختفي آثار الظلم لأن الأجيال الجديدة لم تشهده مباشرة. كثير من الممارسات التي تبدو حديثة تَحمل في داخلها آثارَ تاريخ طويل من التفاوت والتمييز.

تتعامل خريس معَ التاريخ الاجتماعي باعتباره مادَّة روائية حيَّة، وليس مجرد خلفية تقع الأحداث أمامها. إنها تستعيد تفاصيلَ الحياة اليومية، وتراقب تغيُّرَ العلاقات بين الناس، وتمنح الشخصيات الفردية والجماعية مساحةً للكشف عن طبيعة المرحلة التي تعيش فيها. لهذا لا يمكن قراءة رواياتها بمعزل عن التحولات التي عرفها المجتمع الأردني والعربي خلال القرن العشرين.

في هذا النوع من الكتابة، تصبح الذاكرة وسيلة لفهم ما حدث، ولماذا حدث، وكيف انعكسَ على حياة الناس. التاريخُ الرسمي قد يُسجِّل نشوءَ المؤسسات، وتغيُّر الحكومات، والأحداث السياسية الكُبرى، لكنَّه لا

يستطيع أن ينقل ما جرى داخل البيوت،أو كيف عاش الناسُ التحولات، أو كيف تغيَّرت نظرتهم إلى أنفسهم والآخرين.

أمَّا موريسون، فقدْ جعلت الذاكرةَ التاريخية محورًا مركزيًّا في مشروعها الروائي. وهي لا تنظر إلى الماضي باعتباره زمنًا انتهى، بل باعتباره قوة تواصل تأثيرها في الحاضر. يتداخل الماضي معَ الحاضر، وتتحوَّل الذكريات إلى حضور نفسي واجتماعي لا يمكن التخلص منه بسهولة.

إنَّ المجتمع الذي يرفض الاعترافَ بجرائمه لا ينجح في تجاوزها، وإنما يترك آثارَها تنتقل إلى الأجيال التالية. وهذه واحدة من أكثر الأفكار إلحاحًا في روايات موريسون، التاريخ الذي لا يُواجَه يظل قادرًا على تشكيل الحاضر، حتى عندما يعتقد الناس أنهم تجاوزوه.

وهُنا يمكن ملاحظة اختلاف مهم بين الكاتبتين. خريس تستعيد تاريخ المجتمع وتحولاته لتفهم البنية الاجتماعية التي تشكلت عبر الزمن، فيما تجعل موريسون الذاكرة أداة لمواجهة تاريخ عنصري حاولَ طويلًا تهميشَ التجربة السوداء، أو اختزالها في رواية الآخرين عنها.

ترفض الكاتبتان أن يكون الإنسان مجرد رقم في سجل التاريخ. التاريخُ الحقيقي لا يكتمل من دون أصوات الأشخاص الذين عاشوه، ومن دون الاعتراف بالخسارات الصغيرة التي لا تجد مكانًا في الكتب الرسمية.

لا تكمن قيمة المقارنة في الموضوعات التي تطرحها الكاتبتان وحدها، وإنما في الطريقة التي تُحوِّلان بها هذه الموضوعات إلى تجارب إنسانية قابلة للتأمل.

تستفيد خريس من معرفتها بالبيئات الاجتماعية وتفاصيلها، وقدرتها على رسم العلاقات الأسرية والعشائرية والريفية والحضرية. وقد عملتْ سنوات في الصحافة الثقافية، الأمر الذي يضيف إلى تجربتها خلفية واسعة في متابعة التحولات والأحداث والشخصيات. لكن الأهم أدبيًّا هو أنها لا تجعل الرواية مجرد تقرير اجتماعي، ولا تكتفي بتقديم معلومات عن المجتمع، وإنما تُوظِّف التفاصيل والحوارات والشخصيات لتكشف ما وراء السلوك الظاهر.

إنها تقترب من الحياة اليومية باعتبارها مساحة مليئة بالصراعات التي قد لا يلتفت إليها أحد، مثل: القرار العائلي، والعلاقة بين الأجيال، والاختلاف في الموقف من التعليم والعمل والزواج. كُلُّها يمكن أن تكشف عن تحوُّل اجتماعي أعمق.

أمَّا موريسون، فتتميز بقدرة استثنائية على توظيف الذاكرة والحكاية الشعبية والإيحاء والرمز وتعدد الأصوات السردية. لا تسير رواياتها دائمًا وفق خط زمني مستقيم، ولا تمنح القارئ جميع المعلومات دفعة واحدة. الماضي يظهر من خلال الذكريات المتقطعة، والأصوات المتداخلة، والتجارب التي لا يستطيع أصحابها التعبيرَ عنها بصورة مباشرة.

وهذه التقنية ليست اختيارًا جماليًّا فحسب، إنها جزء من موقفها من التاريخ نفسه. التجربةُ الإنسانية المعقدة لا يمكن روايتها بالطريقة التي تُروَى بها الوقائع الرسمية. هناك صدمات لا يتذكرها الإنسان بترتيب زمني، وهناك آلام لا تظهر إلا من خلال التفاصيل الصغيرة، وهناك شخصيات لا تستطيع الإفصاح عن حقيقتها إلا عبر الصمت أو الاستعادة أو التناقض.

ومِن هُنا تتَّضح خصوصية موريسون، فهي لا تضع القارئ أمام قضية العنصرية كما لو كان يستمع إلى محاضرة، وإنما تُدخله في حياة أشخاص يتأثرون بها، ويُحبون ويكرهون ويُخطئون ويَحلمون ويَعجزون أحيانًا عن فهم ما يحدث لهم.

والأمر نفسه من زاوية مختلفة ينطبق على خريس، حين تجعل البيئة الاجتماعية جزءًا من تكوين الشخصية، وليس مجرد مكان تتحرك فيه. الشخصيةُ الروائية لا تنفصل عن اللغة والعادات والتاريخ والظروف التي صنعتها.

ينبغي ألا تتحول المقارنة إلى محاولة لإثبات أن أسلوب إحداهما يُشبه أسلوبَ الأُخرى. لكل منهما أدواتها ومرجعياتها ومشروعها الفني.

موريسون صاحبة تجربة سردية مرتبطة بقوة بالتقاليد الأدبية الأفريقية الأمريكية، والحداثةِ الروائية الأمريكية، بينما تنتمي خريس إلى سياق الرواية العربية التي اشتغلتْ على تحولات المجتمع والهُوية والتاريخ والمرأة. وما يجمعهما هو جدية التعامل مع الإنسان، وليس التطابق في البناء الفني.

إذا أردنا الوصولَ إلى جوهر النقد الاجتماعي في التجربتين، فعلينا التوقف أمام ظاهرة تتكرر في مجتمعات مختلفة، وهي مَيل المجتمع إلى محاسبة الضحية بدلًا من مساءلة الظروف التي صنعتْ مأساتها. قدْ يُلام الإنسان لأنه فقير، وكأنه اختارَ الفقر. وقدْ تُتَّهَم المرأة لأنها رفضت الخضوعَ، بينما لا يُسأل أحد عن الأسباب التي جعلت الخضوعَ شرطًا لقَبولها. وقدْ يُحاصَر المختلف لأنه لا يُشبِه الجماعةَ، بدلًا من أن تسأل الجماعةُ نَفْسَها لماذا لا تحتمل الاختلافَ.

في عالَم خريس، يمكن قراءة التناقض في المسافة بين ما يعلنه المجتمع من قيم الاحترام والتماسك، وبين الممارسات التي تُقَيِّد حريةَ الفرد أو تنتقص من مكانة المرأة، أو تعيد إنتاجَ التفاوت بين الناس.

وفي عالَم موريسون، تبلغ هذه المفارقة مستوى شديد القسوة عندما تصبح الشخصية السوداء مُطالَبةً بالتكيُّف معَ مجتمع يرفضها، وعندما تتبنَّى الضحية معاييرَ تهميشها، أو تجد نَفْسَها عاجزةً عن التخلص من صورة زرعتها الثقافةُ العنصرية داخل وعيها.

وهُنا يجب الانتباه إلى أن نقد المجتمع لا يعني رفضَه أو التنكر له. الانتماءُ الحقيقي لا يقتضي السكوتَ عن الأخطاء، ولا يعني الدفاعَ عن كل ما ورثناه. قدْ يكون النقدُ أصدق أشكال الانتماء، لأنه يريد للمجتمع أن يكون أكثر عدلًا، وليس أسيرًا لصورته المثالية عن نفسه.

المشكلة أن بعض المجتمعات تتسامح معَ الظلم عندما يكون مألوفًا، وتعتبر الاعتراضَ عليه تهديدًا للاستقرار، لكنها لا تسأل نفسَها عن نوع الاستقرار الذي يحتاج إلى صمت المتضررين كي يستمر، وهل يمكن اعتبار العلاقة عادلة لمجرد أنها مستمرة منذ زمن طويل؟. هذا السؤال حاضرٌ بقوة في قراءة خريس وموريسون، وإن اختلفت الإجاباتُ والتجارب. خريس تُتيح للقارئ تفحُّص العلاقات التي تُنظِّم المجتمعَ العربي وتحولاته، وموريسون تضع القارئ أمام تاريخ لا يمكن فهم الحاضر الأمريكي من دونه.

قد يعترض البعضُ على المقارنة بين روائيتين تنتميان إلى بيئتين متباعدتين، لكلٍّ منهما تاريخها ومشكلاتها ومصطلحاتها الثقافية. وهذا اعتراضٌ مشروع إذا كانت المقارنة تقوم على مساواة التجربتين، أو إسقاط المفاهيم الأمريكية على المجتمع الأردني، أو العكس.

لكن المقارنة الأدبية لا تشترط تشابه الظروف، وإنما تبحث عن نقاط الالتقاء والاختلاف، وتختبر قدرةَ النصوص على إضاءة أسئلة إنسانية واجتماعية من زوايا متعددة.

إن قراءة خريس إلى جانب موريسون تتيح لنا اكتشاف أن التناقضات الاجتماعية لا تتخذ شكلًا واحدًا. قدْ تظهر في مجتمع من خلال سُلطة العائلة والعشيرة والتقاليد، وفي مجتمع آخر من خلال العنصرية وتاريخ الاستعباد والتفاوت العِرقي. وقد تكون المرأة في الحالتين ضحية للتمييز، لكن طبيعة هذا التمييز ومصادره ونتائجه تختلف اختلافًا كبيرًا.

كما أن المقارنة تكشف أن الأدب لا يحتاج إلى نقل تجربة مجتمع إلى مجتمع آخر حتى يصبح عالميًّا. خصوصيةُ البيئة المحلية هي التي تمنح الروايةَ صدقها، بينما تمنحها قدرتها على النفاذ إلى التجربة الإنسانية الأوسع إمكانية الوصول إلى قارئ لا يعيش الظروف نفسها.

ومن الخطأ أن نحصر خريس في كونها روائية تكتب عن المرأة والمجتمع الأردني، أو نحصر موريسون في كونها روائية تكتب عن العنصرية. مشروع كُلٍّ منهما أوسع من هذه التصنيفات.

خريس تشتغل على التاريخ والهوية والتحولات الاجتماعية والإنسان وعلاقته بالمكان، وموريسون تكتب عن الذاكرة والحب والفقد والسُّلطة والجمال والعائلة والحرية، إلى جانب مركزية التجربة الأفريقية الأمريكية في أعمالها.

لا تكمن أهمية خريس وموريسون في أنهما تكتبان عن مجتمعات تعاني من التناقضات، فهذه حقيقة تنطبق على معظم المجتمعات البشرية، وإنما في الطريقة التي تجعل بها كُل منهما هذه التناقضات مرئية، وتمنح الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغطها فرصةً لاستعادة أصواتهم وحكاياتهم.

تأخذنا خريس إلى تفاصيل المجتمع الأردني والعربي، حيث تتداخل الذاكرة بالتقاليد، والعائلة بالتاريخ، والتحولات الاجتماعية بالصراع على الحرية والمكانة والاعتراف. وتجعلنا موريسون نواجه الوجهَ الآخر من التاريخ الأمريكي، حيث لا يمكن فصل حياة الأفراد عن إرث العبودية والعنصرية، ولا يمكن الحديث عن الحرية من دون الاعتراف بمن حُرموا منها طويلًا.

ورُبَّما تكون القيمة الأعمق في الكتابة الروائية أن تجعلنا نتوقف عن إصدار الأحكام السريعة، ونفكر في الأسباب التي صنعت الشخصيات والظروف التي دفعتها إلى اختياراتها. الإنسانُ ليس مجرد نموذج أخلاقي نضعه في خانة الخير أو الشر، والمجتمع ليس صورةً ثابتة يمكن الحُكم عليها من خلال شعاراته.

إبراهيم أبو عواد: كاتب من الأردن