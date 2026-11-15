الهندي: الصراع في فلسطين ممتد وإسرائيل فشلت في طمس القضية ولن تلتزم بتعهداتها

وطن للأنباء: أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور محمد الهندي، أن الصراع في فلسطين صراع ممتد وطويل، ولم يبدأ مع معركة طوفان الأقصى، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سعى إلى طمس القضية الفلسطينية والتوجه نحو التطبيع في المنطقة.

فشل دولي في إلزام الاحتلال بتعهداته

وقال الهندي إن المنظومة الدولية فشلت في إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها، مؤكداً أنها لم تلتزم ببنود اتفاق شرم الشيخ، رغم أن الأولوية كانت وقف الإبادة في قطاع غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل نتنياهو

وأضاف أنه لا يتوقع انهياراً كاملاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنه حذر من أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يقدم على أي خطوة من أجل البقاء في السلطة.

الاحتلال يرفض دخول المنظمات الدولية إلى غزة

وأشار الهندي إلى أن إسرائيل ترفض السماح لأي لجنة أو منظمة دولية بالدخول إلى قطاع غزة، مؤكداً أن سياساتها الاستيطانية لن تتوقف عند حدود فلسطين، بل تمتد إلى سوريا ولبنان.

الضفة الغربية قلب المشروع الصهيوني

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الهندي على أن الضفة الغربية تمثل قلب المشروع الصهيوني، لافتاً إلى أن أولوية إسرائيل تتمثل في إبقاء حالة التوتر في المنطقة، ومؤكداً أنها كانت الطرف الذي يعرقل جهود المصالحة الفلسطينية.