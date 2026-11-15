صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تكشف السبب وراء تعطل نظام الرحلات في أمريكا

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن جهاز توجيه (راوتر) جرى تركيبه حديثًا في محطة اتصالات لاسلكية بولاية أركنساس، تسبب في ثاني أكبر موجة اضطراب لحركة الطيران في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن أدى إلى تحميل زائد على شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الاتحادية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن إدارة الطيران الاتحادية رصدت في البداية خللًا في الاتصالات بمركزها في مدينة إنديانابوليس، المسؤول عن مراقبة الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية فوق مساحات واسعة من وسط البلاد، قبل أن تمتد المشكلة إلى الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، وسط تشويش وانقطاعات أثارت تساؤلات الطيارين.

وأضافت أن التحقيقات الأولية قادت المسؤولين إلى موقعين، الأول محطة اتصالات تابعة للإدارة في مدينة إل دورادو بولاية أركنساس، والثاني موقع رادار في مدينة أماريلو بولاية تكساس، حيث تسببت معدات الشبكة في تدفق كميات هائلة من البيانات، ما أربك نظام الاتصالات المستخدم من آلاف مراقبي الحركة الجوية.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم التكنولوجيا في إدارة الطيران الاتحادية ريبيكا غاي قولها إن موقعين أرسلا طلبات اتصال إلى الشبكة بمعدل مرتفع للغاية، بلغ نحو ألف اتصال كل 4 إلى 5 ثوانٍ.

من جهته، أوضح مدير إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد أن الخلل أدى إلى تعطل الاتصالات في 17 مركزًا من أصل 22 مركزًا تابعًا للوكالة، وهي المراكز المسؤولة عن مراقبة الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار قرار بوقف حركة الطيران على الأرض.

وبحسب الصحيفة، بدأت المشكلة بعد فترة وجيزة من تركيب شركة "إل 3 هاريس" جهاز توجيه جديدًا من إنتاج شركة "جونيبر نتوركس"، التابعة لشركة "إتش بي إي"، في موقع بولاية أركنساس، إذ شرع الجهاز بعد ظهر الجمعة في إرسال كميات ضخمة من البيانات، بالتزامن مع بيانات صادرة عن جهاز آخر في ولاية تكساس.

وأشارت إلى أن مسؤولي إدارة الطيران حددوا خاصية في أجهزة التوجيه يُعتقد أنها تسببت في تدفق البيانات بصورة مفرطة، ووصفها أحد المسؤولين بأنها وظيفة "بث" أدت إلى إرسال البيانات على نطاق أوسع مما ينبغي، قبل أن تعطل الوكالة هذه الخاصية في جميع أجهزة "جونيبر" التابعة لها.

وأكدت غاي أن فصل جهازي التوجيه في أركنساس وتكساس عن الشبكة أدى إلى استقرار الاتصالات وإنهاء الخلل، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كان السبب عيبًا في الجهاز نفسه أم خطأ في تركيبه أو إعداداته.

وفي السياق، سلطت الصحيفة الضوء على تقادم نظام الاتصالات التابع لإدارة الطيران الاتحادية، مشيرة إلى أنه يعاني أعطالًا متكررة منذ سنوات، رغم إنفاق مئات الملايين من الدولارات سنويًا على صيانته، في وقت تعمل فيه السلطات على تحديثه بتكلفة مليارات الدولارات والانتقال إلى بنية تعتمد على الألياف الضوئية.

ولفتت إلى أن مراجعة خارجية أُجريت عام 2023 حذرت من أن مخاطر النظام قد تصل سريعًا إلى مستويات غير مقبولة، بسبب تزايد الانقطاعات ونقص التمويل اللازم لإجراء تحديثات شاملة.

من جانبه، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إنه لا توجد أدلة تشير إلى وجود دوافع خبيثة وراء الحادث، موضحًا أن التحقيق يركز على احتمال وجود خلل في المعدات أو قصور في عملية التركيب والإعداد من جانب الشركة المتعاقدة.

وحذر دافي من احتمال وقوع اضطرابات أخرى إلى حين استكمال استبدال الأسلاك النحاسية القديمة بالألياف الضوئية بحلول نهاية عام 2028، مؤكدًا أن النظام الحالي لم يعد قادرًا على تلبية متطلبات إدارة الحركة الجوية بالشكل المطلوب.