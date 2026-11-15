د. حسن أبولبده يكتب لوطن: رسالة إلى قمر الشهداء في ذكرى إعلان الاستقلال

صباح الخير أخي أبو عمار، يا قمر الشهداء المتدثر بحلم دولة فلسطينية ما زالت تسكن وجدان شعبك أكثر مما تسكن خرائط السياسة. في مثل هذا اليوم نستعيد صوتك وأنت تعلن باسم المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضها الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، دولة تقوم على الديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات. يومها لم يكن الإعلان مجرد نص سياسي، بل كان وعداً أخلاقياً لشعب دفع أثماناً باهظة من أجل حريته، وبوصلة يفترض أن تقود خطانا نحو الاستقلال وتجسيد الدولة التي حلم بهاعموم شعبنا، وعلى رأسهم الشهداء والأسرى والمنفيون، وأسرهم.

كنا نظن أن الأيام ستقربنا من ذلك الحلم لا أن تباعد بيننا وبينه. افترضنا أن إعلان الاستقلال ليس محطة رمزية، بل بداية مسار تاريخي تتراكم فيه الإنجازات حتى يصبح الاستقلال واقعاً ملموساً، وأن المؤسسات والسياسات والقيادات ستقاس جميعها بمدى اقترابها من المبادئ التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988. غير أن ما بدا طريقاً نحو الدولة، تحول مع السنوات إلى رحلة طويلة من التعثرات والانكسارات. ونحن نقف اليوم أمام سؤال مؤلم: ماذا بقي من ذلك الوعد؟

بين إعلان الاستقلال والواقع الذي نعيشه اليوم، تعاقبت تحولات كبرى، وانقلبت موازين القوى. تبدلت البيئة الإقليمية والدولية، وجفّت موارد الثورة، ووجدنا أنفسنا في قلب تحولات كبرى أعادت صياغة موازين القوى في المنطقة. جاءت حرب الخليج وما تبعها من حصار سياسي ومالي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتهى بنا المطاف إلى مسار تفاوضي طويل راهن على إمكانية أن تقود التسوية إلى الدولة. وربما كان ذلك خياراً فرضته الظروف أكثر مما فرضته القناعات.

لكن المشكلة لم تكن في الاتفاقات وحدها، فبدلاً من ترسيخ دولة القانون، تسللت المصالح الضيقة إلى المشهد العام. وبدلاً من أن تكون السلطة أداة لخدمة المشروع الوطني، تحولت لدى كثيرين إلى غاية بحد ذاتها. واتسعت المسافة عاماً بعد عام بين مبادئ إعلان الاستقلال والممارسة اليومية للسياسة.

ربما رأى كثيرون في أوسلو نافذة قد تقود إلى الدولة، وربما اعتبرها آخرون تنازلاً فرضته موازين قوى مختلة. لكن المؤكد أن المرحلة الانتقالية التي أُريد لها أن تكون جسراً نحو الاستقلال لم تُدار بالكفاءة المطلوبة، ولم تُبنَ خلالها المؤسسات على الأسس التي بشّر بها الإعلان. وتغلبت المصالح الفردية في كثير من الأحيان على المصلحة العامة، وبدأت الفجوة تتسع بين قيم المشروع الوطني وممارسات بعض القائمين عليه. وفي المحصلة، تبخرت القيم التي بشرتنا بها وثيقة الإعلان. واليوم تبدو الفجوة أكبر من أي وقت مضى.

لم يكن الخلل محصوراً في الاتفاقات السياسية ذاتها، بل امتد إلى طريقة إدارة المرحلة برمتها. فبدلاً من تكريس ثقافة المساءلة وسيادة القانون وترسيخ نموذج إداري يحتذى به، تسللت مظاهر الفساد والانتهازية والثراء غير المبرر إلى المشهد العام، وتراجع الإحساس بأن السلطة أداة لخدمة المشروع الوطني، لا غاية قائمة بذاتها.

يا قمر الشهداء، لو نظرت إلى حالنا اليوم لوجدت المسافة بين إعلان الاستقلال وواقع الفلسطينيين أكبر مما ينبغي أن تكون. ففي غزة بدفع اهلنا وهم ربعك أثماناً تفوق الوصف، تشن بحقهم حرب إبادة، ويسقط الضحايا ويجوع الناس وتُهدم البيوت وتُنتهك الكرامة الإنسانية. وفي الضفة الغربية يواصل الاستيطان التهام الأرض وفرض الوقائع التي تهدد أي أفق سياسي حقيقي. وبين هذا وذاك ما زلنا نبحث عن وحدة وطنية عصية، ونختلف على الأولويات، ونؤجل الأسئلة الكبرى التي يفترض أن تحكم مسيرتنا. وفي الوقت الذي نصارع فيه أخطار الوجود والبقاء، ونختلف على بناء نظام سياسي ينسجم مع المبادئ التي أعلنّاها للعالم قبل عقود. تتضخم المظاهر الرسمية بينما تتراجع ثقة المواطن، وتضعف الحريات العامة، ويشعر كثيرون أن الأولويات انقلبت رأساً على عقب.

الأشد إيلاماً أن الفلسطيني الذي حمل مشروع التحرر لعقود بات منشغلاً بالبحث عن لقمة العيش والنجاة اليومية. وتراجعت في الحياة العامة قيم المساءلة والشفافية التي كان يفترض أن تكون ركناً أساسياً في الدولة المنشودة. هكذا أصبح الخطر الأكبر ليس فقط استمرار الاحتلال، بل اعتيادنا التدريجي على واقع يبتعد كل يوم عن روح إعلان الاستقلال وجوهره.

ومع ذلك، يا قمر الشهداء، فإن اليأس ليس خياراً.

لا أكتب إليك بهذه المناسبة لأرثي حلماً مات، بل لأستحضر حلماً ما زال يقاوم. فالشعوب لا تُقاس فقط بما تمر به من هزائم، وإنما أيضاً بقدرتها على النهوض بعدها. والشعب الفلسطيني الذي حافظ على هويته الوطنية رغم النكبة والاحتلال والحروب والحصار، لا يمكن أن يكون شعباً فاقداً للمستقبل.

لعل الرهان الحقيقي اليوم ليس على طبقة سياسية استنزفتها الحسابات والمصالح، بل على جيل جديد لم يفقد حساسيته تجاه معاني الحرية والكرامة والعدالة. جيل يرى الدولة مشروعاً أخلاقياً قبل أن تكون مؤسسة سياسية، ويدرك أن الاستقلال لا يكتمل إلا بسيادة القانون واحترام الإنسان ومحاسبة المسؤول وصون الحقوق.

يا قمر الشهداء، قد يبدو الطريق أطول مما حلمتم، وقد يبدو النفق أكثر ظلمة مما توقعتم، لكن إعلان الاستقلال لم يكن مجرد حدث عابر في التاريخ الفلسطيني. لقد كان رؤية متكاملة لوطن حر ودولة عادلة ومجتمع يحترم مواطنيه. وهذه الرؤية ما زالت قادرة على إلهام الأجيال الجديدة إذا أحسنّا استعادتها.

لا تيأس يا أبا عمار. فما يزال في هذا الشعب من يحفظ الحلم، وما يزال بين أطفاله وشبابه من يؤمن أن فلسطين تستحق أفضل مما آلت إليه أحوالها. وسيأتي يوم يعود فيه إعلان الاستقلال من كونه ذكرى سنوية إلى مشروع وطني متجدد، لا يُقاس بعدد الخطب والاحتفالات، بل بمدى اقتراب الفلسطيني من الحرية والكرامة والدولة التي استشهد من أجلها مئات الآلاف.

عندها فقط، لن تكون ذكرى إعلان الاستقلال مناسبة لاستحضار الحسرة على حلم تم اغتياله، بل مناسبة للاحتفال بتحقق الوعد الذي قُطع لشعب فلسطين قبل عقود.