قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً خلال توغلها في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

وطن للأنباء: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية أوفانيا بريف محافظة القنيطرة شمالي سوريا، ونصبت حاجزاً عسكرياً أخضعت من خلاله المارة للتفتيش.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن القوات الإسرائيلية أقامت حاجزاً خلال توغلها في القرية، وأوقفت المارة وأخضعتهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

وتأتي هذه التحركات في سياق توغلات عسكرية إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة، تتخللها إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المدنيين وتنفيذ عمليات دهم واعتقال.