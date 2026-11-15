الاحتلال يغلق مدخل الظاهرية ويُخطر بوقف العمل في مبانٍ سكنية بالخليل

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المدخل الرئيسي لبلدة الظاهرية جنوب الخليل، بالتزامن مع تسليم إخطارات بوقف العمل في مبانٍ سكنية ومنشآت بالمنطقة الشمالية من المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بالسواتر الترابية والبوابة الحديدية، بعد إعادة فتحه ليوم واحد، عقب إغلاق استمر نحو ثلاث سنوات.

ويُعد هذا المدخل المنفذ الرئيسي لبلدة الظاهرية باتجاه أراضي عام 1948، كما يربطها بالشارع الالتفافي المؤدي إلى مدينة الخليل وبلدات دورا ويطا وعدد من القرى المجاورة.

وفي السياق، سلّمت قوات الاحتلال، اليوم، إخطارات تقضي بوقف العمل في عمارة سكنية تعود لعائلة الفلاح، وديوان عائلة أبو زينة، في منطقة فرش الهوى شمالي مدينة الخليل.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة ووضعت ملصقات على المباني المستهدفة، تطالب أصحابها بوقف العمل فيها.

وتشهد محافظة الخليل، على غرار مناطق الضفة الغربية، إجراءات متواصلة من قوات الاحتلال تشمل إغلاق الطرق والمداخل الرئيسية والفرعية، ونصب الحواجز العسكرية، إلى جانب إخطار المواطنين بوقف البناء وهدم منشآت سكنية وتجارية، ما يقيّد حركة الفلسطينيين ويؤثر في حياتهم اليومية.