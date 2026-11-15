الاحتلال يُجبر شقيقين مقدسيين على هدم منزليهما ومنشآت تابعة لهما في جبل المكبر

وطن للأنباء: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيقين على هدم منزليهما ذاتياً في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت محافظة القدس، في بيان مساء اليوم، إن عملية الهدم أدت إلى تشريد عائلتي الشقيقين جهاد ولؤي محمد سلامة شقيرات وفقدانهما مأواهما؛ إذ كان جهاد يقيم في منزله مع زوجته وابنته، فيما كان لؤي يسكن مع والديه وشقيقه أحمد.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال فرضت على العائلتين مخالفات مالية بنحو 200 ألف شيقل، دفعتا منها 14 ألفاً، كما هددتهما بهدم المنزلين بواسطة آلياتها وتحميلهما تكاليف إضافية تُقدّر بنحو 120 ألف شيقل، الأمر الذي دفعهما إلى تنفيذ الهدم بنفسيهما لتجنب أعباء مالية أكبر.

وأضافت المحافظة أن عمليات الهدم لم تقتصر على المنزلين، بل طالت أيضاً مخزناً ومستودعاً وإسطبلاً للخيل، إلى جانب مرافق مخصصة لتربية الطيور والحيوانات.