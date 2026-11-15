مؤسسة جذور وبنك فلسطين يوسّعان دعمهما الصحي في غزة بحملة تستهدف ألف مستفيد في خمس عيادات

وطن للأنباء: تطلق مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، بالشراكة مع بنك فلسطين، حملة «حياة صحية تبدأ بخطوة» في قطاع غزة، يوم الخميس الموافق 12 تشرين الثاني 2026، من عيادة النصر، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، بهدف تعزيز الوعي بالمرض وتحسين الوصول إلى خدمات الفحص والرعاية الصحية لكبار السن.

وتستهدف الحملة 1,000 مستفيد ومستفيدة موزعين على خمس عيادات تابعة لمؤسسة في قطاع غزة. وتشمل الأنشطة فحوصات قياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، وتقديم الاستشارات الطبية، وجلسات توعية حول التغذية الصحية والالتزام بالأدوية والتعرّف إلى أعراض ارتفاع السكر وانخفاضه، إلى جانب التثقيف حول العناية اليومية بالقدم والوقاية من مضاعفات القدم السكري.

كما تتضمن الحملة توزيع ألف طرد غذائي صحي خاص بمرضى السكري، وتوفير أدوية أساسية لمرض السكري وأجهزة لقياس السكر، إضافة إلى مئة حقيبة إسعافات أولية مخصصة للعناية بالقدم السكري.

وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، لتعزيز الاستجابة لاحتياجات كبار السن ودعم قدرتهم على متابعة صحتهم والوقاية من مضاعفات السكري، من خلال الشراكة بين مؤسسة جذور وبنك فلسطين.

وأكد الدكتور أمية الخماش، مدير مؤسسة جذور، أن الحملة تجسّد أهمية تكامل جهود المؤسسات الصحية والمجتمعية والقطاع الخاص موجها رسالة شكر لبنك فلسطين الداعمين لمؤسسة جذور في حملاته الصحية للعام الثامن على التوالي لتوسيع الوصول إلى خدمات الوقاية والرعاية، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي بالسكري ينبغي أن يقترن بخدمات متاحة وممارسات صحية قابلة للتطبيق في الحياة اليومية. وشدّد على أهمية الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ولا سيما كبار السن في قطاع غزة، انطلاقًا من رسالة الحملة: حياة صحية تبدأ بخطوة.

من جانبه، أكد السيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، أن الشراكة المتواصلة مع مؤسسة جذور للعام الثامن على التوالي تعكس التزام البنك بدعم القطاع الصحي في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تتزايد الحاجة إلى الخدمات الطبية الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وقال: «نؤمن في بنك فلسطين بأن مسؤوليتنا المجتمعية تُقاس بالأثر الذي نحدثه في حياة الناس، ولهذا نحرص على دعم مبادرات تصل بخدمات الوقاية والرعاية مباشرة إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها. ومن خلال حملة «حياة صحية تبدأ بخطوة»، نساهم في توفير الفحوصات والتوعية والمستلزمات الصحية لألف مستفيد ومستفيدة، تأكيداً لالتزامنا بالوقوف إلى جانب أهلنا في غزة وتعزيز قدرتهم على العناية بصحتهم». وأضاف أن البنك سيواصل بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الصحية والمجتمعية لتحويل الدعم إلى تدخلات عملية ومستدامة.