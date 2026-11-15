4 شهداء وإصابات في استهدافات إسرائيلية متفرقة بقطاع غزة

وطن للأنباء: استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء استهدافات وقصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، استمرارًا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية بجوار مسجد معاوية في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، اوضحت ذات المصادر، أن الشاب عبد الله مازن كامل حسونة (28 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، قبل أربعة أيام.

كما استشهد المواطن سمير أبو يونس من مدينة رفح، وأصيب مواطنان آخران، إثر أربع غارات نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية في محيط منطقة "الكنيس" غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن طائرات حربية إسرائيلية حلّقت على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة، فيما أطلقت طائرة مسيّرة النار على المواطنين في محيط رمزون مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وألقت طائرات مسيّرة ثلاثة صناديق متفجرة في محيط معصرة أبو عودة شمالي المخيم.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,647 شهيدًا، إضافة إلى 5,969 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم 850 شهيدًا.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74,699 شهيدًا، و176,098 مصابًا.