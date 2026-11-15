مستوطنون يهاجمون منزلا في ترمسعيا وقوات الاحتلال تقتحم البلدة وتعتقل شابا

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الأحد، منزل المواطن حازم جبارة في منطقة القرنة ببلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت المنزل، فيما وصلت تعزيزات من المستوطنين من منطقة الشونة باتجاه القرنة، وسط دعوات الأهالي للتصدي للهجوم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتوجهت إلى محيط قاعة أفراح في البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الشبان، واحتجزت عددا منهم، قبل أن تعتقل الشاب محمد نواف الزغلول.