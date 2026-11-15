حرس الثورة: غرق ناقلة نفط تحمل أكثر من مليوني برميل إثر اصطدامها بألغام جنوب الخليج

وطن للأنباء: أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عن تعرض ناقلتي نفط لانفجار كبير إثر اصطدامهما بلغم بحري خلال محاولتهما عبور الممر "غير القانوني" جنوب مضيق هرمز.

وقالت إن الناقلتين اشتعلتا بعد انفجار قوي جداً إثر اصطدامهما بألغام بحرية، معلناً غرق إحدى الناقلتين العملاقتين في المياه الجنوبية للخليج، وكانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام.

وفي السياق، حذّرت بحرية حرس الثورة مالكي الناقلات ومديري شركات الشحن وأطقم السفن من الاقتراب من المنطقة المحظورة في مضيق هرمز.

كما حذّرت السفن من "خداع الجيش المعتدي الأميركي"، قائلةً إن هذا سيكون مصير جميع السفن التي تنتهك لوائح العبور الإيرانية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عن انفجار ناقلتي نفط مخالفتين واشتعال النيران فيهما، إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.

يأتي هذا فيما حذّرت إيران أكثر من مرّة من الإبحار عبر مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق، مطالبةً الشركات بعدم الانصياع للأوهام الأميركية وادّعاءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما يسمّى "تأمين المضيق وإزالة الألغام منه".