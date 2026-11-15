لبنان: قصف مدفعي للاحتلال على حداثا وغارتان على كفرتبنيت والقنطرة

وطن للأنباء: شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدّة اعتداءات على عدد من البلدات والمناطق جنوبي لبنان، اليوم الأحد.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على بلدة حداثا، قضاء بنت جبيل.

وفي قضاء النبطية، شنّت الطائرات الحربية للاحتلال غارة على بلدة كفرتبنيت.

كذلك، اعتدى الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية على أطراف بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، حلّقت درون إسرائيلية، على علوّ منخفض، فوق بلدة برعشيت الجنوبية.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق "وقف إطلاق النار" ولما يسمّى "اتفاق الإطار"، ولـ"إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وللقرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القراران 425 و1701.

ويتزامن ذلك مع تأكيد إيران موقفها الداعي إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان، آخرها تصريح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، "البند الأول في دبلوماسيتنا مع الولايات المتحدة هو إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان"، مؤكداً أن "إنهاء الحرب على جميع جبهات غرب آسيا، ولا سيما لبنان، أحد شروطنا الأساسية".