آيزنكوت يتمسك برئاسة الحكومة ويرفض التناوب

وطن للأنباء: كشفت تقرير صحفي، مساء اليوم السبت، أن رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سيعرض على خصمه زعيم حزب "الليكود" رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الدخول في حكومة وحدة يترأسها بنفسه من دون التناوب معه.

ووفق التقرير الذي نشرته القناة 13 الإسرائيلية، فإن حزب "يَشار" سيسعى خلال جلسة المفاوضات بين الحزبين غدا الأحد، إلى تهيئة إطار عمل يتيح لنتنياهو إدارة الشؤون السياسية، وقد يعرض عليه أيضا حزمة تشمل السكن والأمن وشؤون شخصية.

كما سيتواصل آيزنكوت مع حزب "الصهيوينة الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، في إطار جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مقربين من آيزنكوت، "نحن على استعداد للتسوية، لكن ليس في ما يتعلق بمسألة رئيس الحكومة".

من ناحيته، دعا نتنياهو مجددا آيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة، مكررا مهاجمة الأحزاب العربية والتحريض عليها.