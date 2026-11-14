إيران: تصريحات روبيو تهديد صريح بتجويع الشعب الإيراني واعتراف بنية ارتكاب جرائم حرب

وطن للأنباء: ندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، معتبرة أنها تكشف عن نوايا واشنطن في استخدام الضغوط الاقتصادية لتجويع الشعب الإيراني، ووصفتها بأنها تمثل اعترافاً جديداً بنية الولايات المتحدة ارتكاب جرائم حرب ضد إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن تصريح روبيو: «لا بدّ أن يأكلوا في نهاية المطاف»، يشكل تهديداً صريحاً ووقحاً للشعب الإيراني بفرض التجويع عليه، في إطار سياسة الضغوط الاقتصادية التي تتبعها الإدارة الأميركية تجاه طهران.

بقائي: واشنطن تكرر أخطاءها بحق إيران

وأضاف بقائي أن الولايات المتحدة تواصل تكرار الأخطاء ذاتها، رغم عقود طويلة من اتباع سياسات التهديد والعقوبات والإرهاب والعدوان، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لم تتوقف رغم ما خلفته من تداعيات على إيران.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، على خلفية المواقف الأميركية المتعلقة بمستقبل المواجهة مع إيران، والرهان على العقوبات والضغوط المالية لإضعافها.

روبيو: لا حاجة لعملية عسكرية جديدة ضد إيران

في المقابل، جدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ليلة السبت، تأكيده أن الولايات المتحدة لا تحتاج في المرحلة الحالية إلى تنفيذ عملية عسكرية إضافية ضد إيران، مشيراً إلى أن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب تلحق أضراراً كبيرة بالنظام في طهران.

وقال روبيو إن «الألم الاقتصادي الذي نلحقه بهذا النظام كبير إلى درجة لا تستدعي القيام بعمل عسكري، لأننا نضعفه إلى حد كبير جداً»، في إشارة إلى اعتماد واشنطن على الأدوات الاقتصادية والمالية لتحقيق أهدافها.

منع السلاح النووي أولوية واشنطن

وأوضح روبيو أن الانتصار على إيران، من وجهة نظر الولايات المتحدة، يتمثل في منعها من امتلاك سلاح نووي، وليس بالضرورة إسقاط النظام الإيراني.

وكان الوزير الأميركي قد صرّح في وقت سابق بأن واشنطن ليست بحاجة إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران إذا كانت قادرة على تحقيق الأهداف نفسها من خلال الوسائل الاقتصادية والضغوط المالية.

وتعكس هذه التصريحات توجهاً أميركياً نحو مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، في وقت ترى فيه إيران أن العقوبات والتهديدات الأميركية تستهدف الشعب الإيراني وتشكّل امتداداً لسياسات الضغط والتصعيد ضد البلاد.