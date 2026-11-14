إصابة مواطن بالضرب خلال اقتحام الاحتلال بلدة بروقين في سلفيت

وطن للأنباء: أصيب مواطن مساء يوم السبت، بجروح ورضوض جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في بلدة بروقين غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت مواطنًا يبلغ من العمر (42 عامًا) إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة بروقين.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين في محافظة سلفيت، خاصة خلال موسم قطف الزيتون،