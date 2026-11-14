6 شهداء ونحو 20 مصاباً بهجمات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن للأنباء: تشهد مناطق شرقي قطاع غزة، منذ ساعات فجر السبت، عمليات تمشيط وقصف مدفعي تمتد من شمال القطاع إلى جنوبه، وسط سماع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن القصف وعمليات النسف المتواصلة شرقي الخط الأصفر.

ويأتي هذا التصعيد امتدادًا لسلسلة هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي شهدها القطاع الجمعة، وأسفرت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، بينهم ثلاثة شهداء بقصف مدفعي شرقي دير البلح، وشاب استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها في الهجوم على مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، الخميس، في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

والشهداء الثلاثة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح، هم سمر اللوح (أبو ستة)، البالغة من العمر 34 عامًا، وعلاء أبو ظاهر (38 عامًا)، وأحمد علاء أبو ظاهر (14 عامًا)، وفق مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قذيفة مدفعية أصابت شقة سكنية داخل أحد الأبراج، بالتزامن مع وجود بيت عزاء في محيط المنطقة. كما أصيب آخر بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال في المنطقة ذاتها.

وشمالي القطاع، استشهد أكرم سعدي حسنين (45 عامًا)، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أصيبت مسنّة ونجلها بقصف مدفعي استهدف مناطق شرقي الحي.

وفي بيت لاهيا وحي الفالوجا، أصيب شخصان، أحدهما طفل، جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه المنازل والخيام. كما ألقت طائرات مسيّرة للاحتلال قنابل متفجرة على أسطح منازل مأهولة بالسكان شرقي حي الزيتون، ما ألحق أضرارًا بالمنازل، دون تسجيل إصابات. وأطلقت زوارق حربية للإحتلال النار والقذائف باتجاه ساحل مدينة غزة، فيما قصفت المدفعية محيط جسر وادي غزة جنوبي المدينة.

وجنوبي القطاع، استشهد رمزي نبيل أبو تيم (36 عامًا)، وأصيب خمسة آخرون، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للأهالي بمنطقة المسلخ التركي جنوب غربي مدينة خانيونس.

وفي مواصي رفح، أصيبت فتاة برصاصة في رقبتها، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين، ووصفت حالتها بالخطيرة. كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة باتجاه مناطق شرقي خانيونس وجنوبها ووسطها، بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي المدينة.

وفي سياق متصل، استشهد الشاب إياد محمد الجزار (20 عامًا)، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الذي استهدف أحد مباني مجمع ناصر الطبي، الخميس، وأسفر عن استشهاد ستة أشخاص، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين من الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم، وفق وزارة الصحة في غزة.

وباستشهاد الجزار، ارتفعت حصيلة شهداء الهجوم على المجمع الطبي إلى سبعة شهداء.