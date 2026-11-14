ما يسمى (مجلس السلام) يبحث إنشاء شرطة مدنية لإدارة الأمن في غزة

وطن للأنباء: عقد ما يسمى (مجلس السلام) اجتماعات موسعة، بمشاركة ممثلين ومسؤولين رفيعي المستوى من 17 دولة، لبحث آليات إنشاء وتفعيل "شرطة غزة المدنية" بقيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي (ISF) ومجموعة الدعم الدولي لقطاع غزة (IGSC).

ووصفت النقاشات التي شهدتها ورشة العمل الاستشارية بأنها «بنّاءة للغاية»؛ حيث تركزت على وضع الهيكل التنظيمي للقوة المرتقبة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، ووضع خطط عملية لبناء القدرات وتأهيل الكوادر.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار خطوات حاسمة تسعى لتنفيذ ما تسمى ب (خطة السلام ) ونشر القوة على الأرض. كما ذكر حساب (مجلس السلام) عبر منصة "إكس".

وبالأمس، عقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعا ثلاثيا في القاهرة لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة.

واتفق المسؤولون على أهمية استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لاسيما فيما يتعلق بوقف عدوان الاحتلال في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

ودعا رؤساء أجهزة الاستخبارات الثلاثة إلى الوقف الفوري لانتهاكات الاحتلال المستمرة.