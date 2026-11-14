حرس الثورة الايراني: إسقاط المسيّرة الأميركية الـ17 من طراز "MQ-1" فوق جزيرة قشم

وطن للأنباء: أعلن حرس الثورة في إيران، اليوم السبت، إسقاط الدفاعات الجوية الطائرة المسيرة الأميركية السابعة عشرة من طراز "MQ-1" فوق جزيرة قشم.

وأكّد حرس الثورة أنّ الدفاعات الجوية الإيرانية "أحبطت مهمة تجسس عدوانية".

وفي وقتٍ سابق، أعلن حرس الثورة إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية مسيّرة أميركية من طراز "MQ-1" في أجواء جزيرة قشم.

وقبل أيام، أسقطت قوات الدفاع الجوي الإيرانية طائرتين مسيّرتين أميركيتين من طراز "MQ-9" فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وتأتي المواجهة المتصاعدة بين حرس الثورة الإيراني والمسيّرات الأميركية في ظلّ احتدام التوتر العسكري في منطقة مضيق هرمز، ولا سيما في محيط جزيرة قشم ذات الموقع الاستراتيجي المشرف على الممر البحري.

وفي مواجهة هذه التحرّكات، يعتمد الحرس، وفق البيانات الإيرانية، على منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لرصد المسيّرات والتعامل معها، سواء بإسقاطها أو التشويش على أنظمة توجيهها والتحكّم بها وإنزالها.